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Ekibin açıklamalarına göre kripto para analiz platformu Dash 2 Trade projesi, hızla devam eden ön satış etkinliği ile yatırımcılar arasında büyük heyecan uyandırıyor. Projenin çok farklı özelliklere sahip coin analiz araçlarını tek bir adreste toplayan tam donanımlı gösterge paneli, erken dönem kripto para yatırımcılarından yoğun ilgi görüyor gibi görünüyor.

Projeyi ilk kez duyanlar için önce Dash 2 Trade nedir sorusu yanıtlayalacak ve coin analiz platformu tanıtılacak. Ardından Dash 2 Trade ön satış etkinliği ve en popüler ön satış coinleri arasında yer aldığı iddia edilen D2T token ile ilgili bilinmesi gerekenler adım adım açıklanacak.

Dash 2 Trade Nedir?

Sık sık duyulmaya başlanan ve yakın gelecekte adınının daha çok duyulacağı iddia edilen Dash 2 Trade nedir?

Dash 2 Trade, yatırımcıların doğru ve bilinçli kripto para yatırımı yapmasını kolaylaştırmak amacıyla tam donanımlı bir gösterge paneline erişim sağlayan bir kripto para analiz ve veri platformudur.

Ön satış etkinliğinin tamamlanması ile piyasaya sürülecek olan Dash 2 Trade gösterge panelinde, bireysel veya profesyonel tüm yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği her türlü araç, uyarı, ölçüm ve analiz bir araya toplanıyor.

Her gün onlarca yeni kripto para biriminin listelendiği ve dolandırıcılık olaylarının arttığı günümüzde doğru kripto coin analiz araçlarına erişim, gittikçe daha büyük önem kazanıyor. Dash 2 Trade proje ekibi, ihtiyaç duyulan tüm bu araçları ve uyarı sistemlerini tek bir adres ile yatırımcıların kullanımına sunmayı amaçlıyor.

Piyasaya sürülecek Dash 2 Trade gösterge paneline, projenin ön satış etkinliği devam eden native tokeni D2T token ile çeşitli üyelikler satın alarak bağlanabilecek olan yatırımcılar, adım adım piyasaları inceleyebilecek ve bilinçli bir şekilde kripto para yatırımı yapabilecek.

Dash 2 Trade Gösterge Paneli Nedir?

2023’ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan Dash 2 Trade gösterge paneli, tam donanımlı bir kripto para analiz platformu olan Dash 2 Trade projesinin merkezinde yer alıyor.

Katmanlı işlevselliği ön plana çıkarmayı amaçlayan Dash 2 Trade gösterge paneli üzerinde, ister profesyonel ister kripto dünyasına yeni adım atmış olsun tüm yatırımcıların ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve analize yer veriliyor. Kullanıcılar Dash 2 Trade gösterge paneli ile akıllı sözleşmelerin denetlenip denetmediği gibi hayati bilgiler de dahil olmak üzere her türlü soruya yanıt bulabiliyor.

Halihazırda minimum uygulanabilir ürün (MPV) hali geliştirilmiş olan Dash 2 Trade gösterge paneli, ön satış etkinliğinin tamamlanması ile birlikte yatırımcılarla buluşmak için gün sayıyor.

Dash 2 Trade gösterge paneli coin analiz araçları, Dash 2 Trade ön satış paneli üzerinde yatırımcılar, hangi coin analiz araçlarına erişim sağlayabilecek?

Risk profili oluşturucu: Yatırımcıların daha temkinli hareket etmesini ve güçlü stratejiler oluşturmasını sağlayan risk profilleri oluşturur.

Listeleme uyarıları: Coin analizi için olmazsa olmaz bir özellik olan kripto para borsa listeleme uyarılarını gösterir.

Zincir analizleri: Çeşitli blok zincirleri üzerindeki balina aktiviteleri de dahil olmak üzere zincir üzerindeki token ve cüzdan aktivitelerine dair bilgi verir.

Sosyal göstergeler: Kripto para birimleriyle ilgili aksiyon alınabilir sosyal duyarlılık analizi yapar.

Ön satış ve ICO öncesi puanlama sistemi: Yatırımcıların doğru yatırım kararı alabilmesi için token ön satış etkinlikleri ve kamuya arzlar ile ilgili strateji geliştirmesini sağlar.

Ön test: Çeşitli stratejilerin piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı konusunda öngörü sağlar.

Teknik göstergeler: Yatırımcıların aksiyon alması için ihtiyaç duyacağı her türlü teknik bilgiyi barındırır.

Otomatik alım satım API’si: Kripto para alım satım işlemleri için doğrudan aracı kuruma bağlanmayı sağlar. Yatırımcıların belirli senaryolar oluşturmasına ve bu senaryo gerçekleştiğinde sistemin otomatik satın alım yapmasına olanak tanır.

Sosyal yatırım: Platform üzerindeki yatırımcıların çeşitli yarışmalara katılmasını ve ödül kazanmasını teşvik eder.

Dash 2 Trade Gösterge Panelinin Farkı Ne?

Kripto para yatırımcıları doğru yatırım tercihi yapabilmek için bir dizi coin analiz aracına ihtiyaç duyuyor. Bu araçlar, uyarı sistemleri ve göstergeler genellikle farklı platformlar aracılığıyla kullanıma sunuluyor.

Dash 2 Trade projesi geliştiricileri, piyasada mevcut olan CryptoHopper, Glassnode, Santiment ve CointelegraphPro gibi yatırım platformlarının ayrı ayrı sunduğu teknik göstergeleri, listeleme uyarılarını, sosyal yatırım araçlarını, yatırım otomasyonu API’lerini ve piyasa duyarlılık analizlerini tek bir panel üzerinde toplamayı amaçlıyor.

Dash 2 Trade gösterge panelinin farkı ekibe göre, yalnızca profesyonel yatırımcıların erişimindeki coin analiz araçlarını tek bir adreste toplayacak şekilde her kesimden kullanıcının beğenisine sunmak amacıyla geliştirilmiş olmasıdır.

Bu sayede yatırımcılar, kripto para yatırımı yapmadan önce farklı sayıda platformu tanımak ve öğrenmek için uğraşmıyor ve hem zamandan hem de dolayısıyla paradan tasarruf edebiliyor. Tek bir ekranda her türlü araca ve veriye erişebilen yatırımcılar, kripto para analiz sonuçlarına göre zaman kaybetmeden yatırım kararı verebiliyor ve hızlı aksiyon alabiliyor.

Dash 2 Trade Projesi Ekibi Kimlerden Oluşuyor?

Kullanıcı dostu kripto para analiz platformu olduğu iddia edilen Dash 2 Trade projesi ekibinin geçmişi, platforma gösterilen ilgiye ışık tutuyor olabilir. Dash 2 Trade, halihazırda 70 binden fazla aktif üyesi bulunan bir topluluğa sahip popüler bir forex sinyal sağlayıcısı olan Learn 2 Trade’in girişimi olarak hayata geçiriliyor.

Üç yıldır faaliyet gösteren Learn 2 Trade topluluğundan analistler, yapay zeka geliştiricileri ve yatırımcılardan oluşan 15 kişilik Dash 2 Trade ekibi, uzmanlık ve deneyimlerini bir araya getirerek kripto yatırımcılarının ihtiyaç duyacağı bilgi ve analizleri geliştirmek için çalışıyor.

Projenin teknik analiz dokümanına göre önde gelen güvenlik kurumlarından olan CoinSniper tarafından doğrulanan ekip, Dash 2 Trade ile güvenilir ve sürdürülebilir bir projeye imza atmak hedefiyle hareket ediyor.

D2T Token Ön Satış Etkinliği Hızlı İlerliyor

Yapılan açıklamalara göre, Dash 2 Trade projesinin native tokeni olan D2T token ön satış etkinliği, büyük bir hızla devam ediyor. İddialara göre 20 Ekim’de satışa sunulan ve ERC-20 protokolüne uygun Ethereum tabanlı bir kripto para birimi olan D2T token, kripto para analiz ve teknoloji meraklısı yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Henüz Eylül ayında açılan projenin Twitter hesabında şimdiden 37 bin üzerinde takipçinin bulunması, yoğun ilginin göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ön satış etkinliğinde, toplamda 1 milyar adet arzı bulunan D2T tokenin 700 milyon adeti satışa sunuluyor.

Birinci aşaması erkenden tükenen D2T token ön satışında toplanan fonlar ise, neredeyse 1 hafta içerisinde 3 milyon dolar bandını aştı. En popüler coinler arasında kendini göstermeye başladığı iddia edilen D2T token ön satışı, toplamda 9 aşama olarak planlanıyor. Her aşamada belirli sayıda token satışa sunuluyor ve D2T token fiyatı artırılıyor.

Projenin şu anda ikinci aşaması devam ediyor ve bu aşamada yatırımcılar 0,05 dolar ödeyerek D2T token satın alabiliyor. Çok yakında geçilecek olan üçüncü aşamada ise D2T token fiyatı 0,0513 dolara yükseltilecek.

Projenin dördüncü aşamasında D2T token, 0,0533 dolardan alıcı bulacak. D2T tokenin fiyatı beşinci aşamada 0,0556 dolar, altıncı aşamada 0,0580 dolar, yedinci aşamada 0,0606 dolar ve sekizinci aşamada 0,0635 dolar olacak.

Ön satış etkinliğinin son yani dokuzuncu aşamasında ise D2T token fiyatı, 0,0662 dolar olarak belirlenecek.

Ekibin açıklamalarına göre ön satış etkinliği ile indirimli fiyatlarla D2T token satın alma şansı bulan yatırımcılar, daha sonra bu tokenler ile Dash 2 Trade gösterge paneline erişim hakkı elde edecek. Aylık üyelikler şeklinde hizmete sunulacak olan gösterge paneli için farklı üyelik paketleri söz konusu olacak ve yatırımcılar ihtiyaçlarına göre bu paketler arasında seçim yapabilecek.

Ekibin iddialarına göre farklı coin analiz platformlarını incelemek ve çok sayıda abonelik bedelleri ödemek istemeyen yatırımcılar, D2T tokene indirimli fiyatlarla yatırım yapma fırsatını kaçırmıyor.

Ön satış etkinliğinin akıllı sözleşme kodunun, sektörün önde gelen güvenlik kurumlarından biri olan SolidProof tarafından denetlenmiş ve yüzde 100 güvenli bulunmuş olması da yatırımcıların gösterdiği ilginin sebepleri arasında yer alıyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.