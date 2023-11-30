Kripto Para

Ünlü Bitcoin (BTC) Boğası Novogratz Müjdeyi Verdi: Çöpler Temizlendi!

Özet

  • Galaxy Digital'in CEO'su Mike Novogratz, Bloomberg'e önemli açıklamalar yaptı.
  • Novogratz, kripto para sektöründen kötü aktörlerin sayısının önemli ölçüde azaldığını belirtti.
  • Ünlü aktör, sektörde bulunmaya devam eden kötü aktörlerin ise cezalandırılmasını beklediğini ifade etti.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Dev kripto yatırım şirketi Galaxy Digital’in patronu Mike Novogratz, Bloomberg’e konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü milyarder kripto para dünyasındaki kötü aktörlerin sektörden uzaklaştırıldığına inandığını belirtirken, bunun sektör için oldukça pozitif olduğunu söyledi.

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Ufukta Büyük Bir Değişim mi Var?

Novogratz, 2022’deki çöküş sırasında kripto para sektöründen silinen kötü aktörlerin sayısının oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Ünlü milyarder kötü aktörlerin çoğunun sektörden çekildiğine inandığını ifade ederken, “Piyasalar oldukça etkin ve düzenleyiciler de oldukça etkin” eklemesini yaptı.

Galaxy Digital’in patronu sektörde bulunmaya devam eden daha fazla kötü aktörün cezalandırılmasını beklediğini belirtirken, ABD’nin Binance ile anlaşmasının hem kripto para borsası hem de sektörün geneli için harika olduğunu söyledi.

Öte yandan Novogratz, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte aşırı yavaşlamasını bekliyor. Novogratz, “Fed faizi düşürecek” derken ABD’deki ilk faiz indirimi kararının 2024’ün ikinci çeyreğinde alınmasını beklediğini ifade etti. Galaxy Digital‘in patronunun da beklediği gibi yaklaşan faiz indirimlerine ilişkin piyasa beklentisi spot Bitcoin ETF’si dışında kripto para piyasasındaki son rallinin arkasındaki ana katalizörden biri konumunda.

Novogratz, dolar endeksindeki sert düşüşün büyük bir trend değişiminin başlangıcı olabileceğinin de altını çizdi.

Yaklaşan Bitcoin Rallisine Vurgu Yaptı

Ünlü milyarder aynı zamanda yeni bir Bitcoin (BTC) rallisinin yaşanması konusundaki iyimserliğini korumaya devam ediyor. Novogratz, bu beklentisini açıklarken “Bitcoin için bir sürü iyi şey söz konusu” dedi.

Galaxy Digital’in patronu, hemen hemen herkesin merakla beklediği ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sinin öngördüğü yükselişin arkasındaki ana katalizörlerden biri olacağını söyledi. Novogratz, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock ve Fidelity’nin daha fazla insanı Bitcoin’i benimsemeye ikna etmesi halinde en büyük kripto paranın fiyatını çok daha yüksek seviyelere taşımasını bekliyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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