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Gerçekleşen öngörüleri ile yakından takip edilen kripto para analisti Altcoin Sherpa, yatırımcıları Layer 2 (L2) ölçeklendirme çözümü Arbitrum‘un (ARB) yaklaşan token AirDrop’u için uyardı.

ARB Fiyatında BLUR Gibi Bir Düşüş Bekliyor

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, Arbitrum Vakfı’nın kendi token’ını piyasaya sürdüğünde fiyatın tekrar yükselmeden önce muhtemelen düşeceğini söyledi ve fiyat eylem teorisini desteklemek için Şubat ayında Blur (BLUR) token’da görülen düşüşü örnek gösterdi.

Analist, AirDrop’a ilişkin yaptığı değerlendirmede “Yaklaşan ARB AirDrop‘u için bu tür bir çerçeve kullanacağım. Bu, ticaret yapmak için gerçekten eğlenceli olacak ve ben buna hazır olacağım. Başlangıçta cehennem gibi düşmesini bekliyorum ve sonra MM’ler (piyasa yapıcılar) onu satın almaya başlayacak ve yukarı itecekler. Düşük zaman dilimi yatırımcıları yalnızca rüya görebilir.” dedi.

Ethereum (ETH) Layer 2 projesi Arbitrum, daha düşük işlem ücretleri ile off-chain (zincir dışı) işlemleri gerçekleştiren bir roll-up ölçeklendirme çözümü olarak öne çıkıyor. Polygon (MATIC) rakibi, Arbtirum One ve Arbitrum Nova ağları için yönetişim token’ı olarak hizmet edecek olan ARB token’ını 23 Mart’ta gerçekleştireceği AirDrop ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Projeye göre yüzde 56’sı topluluğa ait olmak üzere 10 milyar ARB token’lık bir başlangıç arzı bulunuyor. AirDrop ile toplam arzın yüzde 11,6’sının Arbitrum platformunun kullanıcılarına ulaştırılması hedefleniyor. Toplam arzın yaklaşık yüzde 44’ü Arbitrum Blockchain projesinin arkasındaki şirket olan Offchain Labs’ın yatırımcılarına ve çalışanlarına verilecek.

DAO Kuruluyor

ARB token ile proje bir merkeziyetsiz özerk organizasyona (DAO) dönüşecek. Token sahipleri, Arbitrum’un Ethereum akıllı sözleşme platformunda daha hızlı ve daha ucuz geçişler için tasarlanmış ölçeklendirme çözüm ağları olan Arbitrum One ve Arbitrum Nova için yönetişim kararlarında oy kullanma hakkına sahip olacak.

Arbitrum tarafından yapılan duyuruda DAO ve yönetişimine ilişkin şu ifadeler yer alıyor: