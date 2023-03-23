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Ünlü Analistten Bitcoin İçin Dikkat Çeken Yorum! 14 Yılın En İyi Dönemini Geçiriyor!

Ünlü kripto para analisti ve stratejisti InvestAnswers'ın anonim sunucusu, Bitcoin'in (BTC) istenmeden de olsa şimdiye kadarki en iyi pazarlama döneminden geçtiğini iddia ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
19:50
23 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ünlü kripto para analisti ve stratejisti InvestAnswers’ın anonim sunucusu, Bitcoin‘in (BTC) istenmeden de olsa ilk ortaya çıktığı 2009 yılından bu yanaki en iyi pazarlama döneminden geçtiğini iddia ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Bankacılık Krizi Bitcoin İçin En İyi Reklam Oldu”

David Lin’e röportaj veren InvestAnswers’ın anonim sunucusu en büyük kripto para Bitcoin’in şu anda şimdiye kadarki en iyi pazarlama kampanyası döneminden geçtiğini söyledi. Analiste göre, ABD’de patlak veren ve devam eden bankacılık krizi, insanların güvenli limanlar aramaları nedeniyle BTC’nin daha fazla benimsenmesine neden oldu:

Son 10 gündeki bu son kriz sırasında gördüğümüz yeni Bitcoin cüzdanlarının en hızlı artışını yaşaması oldu. Ve tabii ki Bitcoin son 90 günde yüzde 70 değer kazandı. Böyle bir varlık için olağanüstü bir fiyat hareketi bu. Ve insanların karşılaştığı soru tam olarak şu; Bankalara güvenemem, hazine bonolarına güvenemem çünkü ABD hükümeti deli gibi para basıyor, bu yüzden deli gibi değer kaybedecek. Evet, yüzde 3,5 ya da yüzde 4 kazanç sağlayabilirim ama satın alım gücü reel olarak yüzde 14 düşüyor. Ne yapacağım peki? Borsaya mı yatırayım? Herkes resesyona gireceğimizi, dolayısıyla borsanın çökeceğini söylüyor. Bu kulağa hoş gelmiyor. Nereden sağlam bir varlık bulabilirim? Altının birkaç saatliğine 2 bin doların üzerine çıktığını gördük. Bu insanların tam olarak ne aradığının bir örneği. Varlıklar için nakit para yatırabilecekleri bir güvenli liman bulmak istiyorlar. İşte bu yüzden Bitcoin’i yeni bir varlık sınıfı olarak görüyoruz. Muhtemelen şimdiye kadarki en iyi pazarlama kampanyasına tanıklık ediyoruz. Ve son finansal kriz sırasında inşa edildi. Finansal krizler için tasarlandı. Ve bu yüzden bu kadar iyi gidiyor. Bence pek çok insan diyor ki, tamam Bitcoin’e güvenmesem de, her ihtimale karşı nakit paramın yüzde 2 – yüzde 5’ini Bitcoin’e yatırsam iyi olur. Her ihtimale karşı diğer her şey cehenneme gidecek.

Olup Bitene Rağmen Bitcoin’in Benimsemesi Oldukça Düşük Seviyede

InvestAnswers’ın sunucusu, Bitcoin’in benimsenme oranına ilişkin olarak, küresel nüfusun yalnızca küçük bir yüzdesinin en büyük kripto parayı benimsediğini de ekleyerek şunları belirtti:

Bir değer saklama aracı olarak, çok fazla benimsenmeyen ve aynı zamanda çok fazla değere sahip olan ve son derece zor olan, yani daha fazla basılamayan bir şeye bakıyorum. Bu da Bitcoin. Dünyanın yüzde 2,5’i bunu benimsedi ama yüzde 97,5’i bundan nefret ediyor. Nefret ediyorlar çünkü sahip değiller. Ve ondan kocaman bir öfkeyle nefret ediyorlar. Ancak şu anda yaşadığımız bankacılık krizinde olanlardan sonra, bu gerçekten bunun anlatısına hitap ediyor.

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