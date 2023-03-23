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  •   Ortalama 97.000 Dolar! Her 3 Kripto Para Yatırımcısından Birine Talih Kuşu Vurdu!

Ortalama 97.000 Dolar! Her 3 Kripto Para Yatırımcısından Birine Talih Kuşu Vurdu!

Kripto para yatırımcılarının kaybı sandığımızdan çok daha fazla. Kişi başı ortalama kayıp 90 bin doların üzerinde.
19:20
23 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları son derece hızlı ve 7/24 açık olması onun çok daha eşsiz hale getiriyor. Blockchain tabanlı ürünler üreten ekiplerin çıkardıkları tokenler onların fonlanmasını sağlıyor. Ortaya koydukları ürün ise yatırımcılarına kazanç getiriyor. Fakat kripto para piyasalarında her şey bu kadar toz pembe değil.

Kripto Para Dolandırıcıları

Örneğin her projenin hedefi daha iyi bir ürün ortaya koymak olmuyor. Yatırımcısını dolandırmak için sahte vaatlerde bulunan projeler de gördük. Daha da kötüsü kripto para piyasaları siber saldırganların da iştahını kabartıyor. Kolay nakde çevrilebilir ve yüksek hafif dev ganimet avantajı kripto para yatırımcılarını bir ava dönüştürdü. Kaspersky, ABD’deki kripto para yatırımcılarının üçte birinin uğradıkları saldırılarda ortalama 97.000 dolarlık kayıp yaşadığını açıkladı. Ekim ayında 2000 ABD’li yetişkinle yapılan anketin detayları “Crypto Threats 2023” raporunda yayınlandı.

Ankete katılanların yüzde yirmi dördü şu anda kripto para birimine veya diğer kripto varlıklarına sahip olduklarını söyledi. Ancak dolandırıcılar, meşru borsaları taklit etmek veya oturum açma kimlik bilgilerini çalmak için kimlik avı saldırıları başlatmak gibi taktiklerle bu popülerlikten faydalanmak ve kullanıcıları dolandırmak için sürekli yeni yollar arıyor. Ayrıca parasını çalamadıkları kripto meraklılarının bilgi işlem gücünü istismar ederek onlar üzerinden yine kazanç elde ediyorlar.

Kripto Para Anketi

Kripto para veya diğer kripto varlıklara sahip olduklarını veya sahip olduklarını söyleyen katılımcıların üçte biri, bir noktada kripto ile ilgili hileli bir web sitesi, uygulama veya yatırım dolandırıcılığının kurbanı olduklarını söyledi. Yani her 3 kripto yatırımcısından birinin başına talih kuşu (!) kondu. Bu mağdurların %19’u kimlik hırsızlığı yaşadığını %27’si ise ödeme bilgilerinin çalındığını ve banka hesaplarından para çekildiğini söyledi. Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi’nde kıdemli güvenlik araştırmacısı olan Marc Rivero şunları söyledi;

“Sahte uygulamalardan cryptojacking’e kadar, kripto para birimlerini hedef almak için çevrimiçi ortamda gizlenen uzun bir tehdit listesi var. Herhangi bir düzenleme veya yerleşik ortak bilgi olmadan, insanların kendilerini korumak için özen göstermeleri gerekiyor. Bu anket verileri, birçok insanın kripto paralarının çalındığını ve hatta kimlik hırsızlığı yaşadığını gösteriyor. Kullanıcılar dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmalı ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi kullanabilecekleri her türlü ekstra güvenlik önlemini almalıdır.”

Ankete katılanlar ortalama olarak kripto yatırımlarını en son altı hafta önce kontrol ettiklerini söyledi. Kullanıcıların %27’si kriptolarını herhangi bir ek koruma olmadan bir borsa hesabında sakladıklarını söylerken, yalnızca %34’ü hesaplarını korumak için çok faktörlü kimlik doğrulama kullanıyor. Kullanıcıların sadece %15’i kripto paralarını soğuk cüzdanda saklıyor.

Anket, kripto yatırımcıları arasındaki yaş farklılıklarına ilişkin bazı ilginç bulgular da ortaya koydu. 25-44 yaş arası katılımcıların %36’sı şu anda kripto para birimine veya kripto varlıklarına sahip olduklarını söylerken, 55 yaş ve üzeri katılımcıların sadece %10’u bu orana sahip. Bununla birlikte, kripto sahibi olan daha yaşlı katılımcıların varlıklarını koruma konusunda çok daha iyi bir iş çıkardıkları görülüyor.

Kaspersky raporun sonunda kripto yatırımcılarına varlıklarını koruyabilmeleri için bazı tavsiyelerde bulunuyor;

  • Her bir kripto hesabınız için güçlü ve benzersiz parolalar kullanın. Bu brute force saldırılarından sizi korur.
  • Kimlik avı saldırılarından kaçının: Şüpheli e-postalara ve bağlantılara karşı dikkatli olun ve giriş bilgilerinizi girmeden önce URL’yi her zaman iki kez kontrol edin.
  • Özel anahtarlarınızı paylaşmayın: Özel anahtarlarınız kripto para cüzdanınızın kilidini açar. Bunları gizli tutun ve asla kimseyle paylaşmayın.
  • Antivirüs çözümleri kullanın: Güvenilir bir güvenlik çözümü cihazlarınızı çeşitli tehditlere karşı koruyacaktır.

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