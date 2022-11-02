Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Uniswap ve PancakeSwap Fiyat Analizi: Bu Seviyeler Yükseliş Getirebilir!

Uniswap (UNI) ve PancakeSwap (CAKE) fiyat hareketi hangi yönde oluşacak? Bu seviyeler UNI ve CAKE'de yükseliş ivmesini getirebilir!
20:52
2 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının popüler altcoinlerinden olan Uniswap (UNI) ve PancakeSwap’da (CAKE) son durum ne? Yükseliş ivmesi kapıda mı?

Uniswap (UNI)

Uniswap’ın fiyatı alçalan bir direnç çizgisinden çıktı ve uzun vadeli bir yukarı yönlü hareketin ilk aşamalarında olabilir. Uniswap fiyatı 28 Temmuz tarihinde 9,83 dolara ulaştığından beri azalan bir direnç çizgisinin altına düşmüştü. Aşağı yönlü hareket 21 Eylül tarihinde kripto para biriminin 5,14 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Başlangıçta düşüş hareketinin 5,75 dolarlık yatay destek alanından bir kırılmaya neden olduğu görülüyordu. Ancak UNI fiyatı kısa bir süre sonra bölgeyi geri aldı ve 13 Ekim’de destek olarak doğruladığı belirtiliyor. Bu durum uzun bir düşüş fitili yarattı ve devam eden yukarı yönlü hareketin katalizörü oldu. 25 Ekim’de UNI kısa vadeli alçalan direnç çizgisinden çıktı. Kısa bir süre sonra, 6.93 dolarlık direnç alanını geri aldı.

Son 24 saat içerisinde UNI fiyatı belirtilen seviyesi destek olarak doğrulamaya çalışıyor olabilir. Kripto para biriminin girişimi başarılı olursa, artış hızı büyük ölçüde hızlanabilir. Bunun nedeni olarak ise 8 dolardaki 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesinin yanı sıra, Ağustos’un en yüksek seviyesi 9 dolara ulaşana kadar başka direnç olmaması gösteriliyor. Ayrıca göreceli güç endeksi (RSI) 50’nin üzerinde Varsayımın aksine 6.93 dolar bölgesinin altındaki günlük kapanış ve yükseliş eğilimi çizgisinden RSI dağılımı, Uniswap’ın yükseliş tahminini geçersiz kılabilir. Bu durumda fiyat hareketi, 5.75 dolarlık alanı yeniden test edebilir.

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap’ın fiyatı 18 Haziran’dan bu yana yükselen bir destek çizgisi izlese de, bu çizgiyi kırmaya yakın olduğu belirtiliyor. 9 Ağustos ve 29 Eylül tarihleri arasında, günlük RSI düşüş eğilimi oluşturdu. Ardından fiyat hareketi daha düşük bir zirve yarattı ve CAKE’in yükselen destek çizgisine düşmesine neden oldu. CAKE’de yaşanabilecek olası bir düşüş ivmesi fiyatın, en yakın destek seviyeleri olan 4,09 dolar ve 3,48 dolara kadar gerilemesine neden olabilir.

Aksine 4,90 doların üzerindeki bir artış, PancakeSwap için öngörülen düşüş tahminini geçersiz kılabilir. Ayrıca görüşün geçersiz kılınması kripto para biriminin fiyatının 6 dolara kadar yükselmesine yol açabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Uniswap Labs’dan Yatırım Hamlesi! UNI Fiyatı Yükselecek Mi?
Uniswap Labs’dan Yatırım Hamlesi! UNI Fiyatı Yükselecek Mi?
Popüler DeFi Altcoin Yatırımcısını Sevindirebilir!
Popüler DeFi Altcoin Yatırımcısını Sevindirebilir!
Popüler DeFi Altcoin Tehdit Altında! Fiyat Hedefleri!
Popüler DeFi Altcoin Tehdit Altında! Fiyat Hedefleri!
Bu Altcoin İçin Yatırımcılar Dikkat Etmeli! Kritik Seviye Neresi?
Bu Altcoin İçin Yatırımcılar Dikkat Etmeli! Kritik Seviye Neresi?
UniSwap Coin Fiyat Grafiği! UNI Kaç Dolar Olur?
UniSwap Coin Fiyat Grafiği! UNI Kaç Dolar Olur?
Bu Kripto Ağında Alarm! Hackerların Hedefi Oldu!
Bu Kripto Ağında Alarm! Hackerların Hedefi Oldu!
Bu Altcoin %100 Artabilir! Fakat Olumsuz Senaryo Çok Riskli!
Bu Altcoin %100 Artabilir! Fakat Olumsuz Senaryo Çok Riskli!
%25 Yükseldi! Popüler DeFi Altcoinin Fiyatını Uçuran Haber!
%25 Yükseldi! Popüler DeFi Altcoinin Fiyatını Uçuran Haber!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
O Kadar NFT Koleksiyonu Çıkıyor! Bu NFT Dosyaları Nerede Saklanıyor?
Ethereum Yükseldi Fiyatları Fırladı: Bu NFT Koleksiyonu Zirveye Alıştı!
Twitter Yeni Özelliğini Duyurdu! Elon Musk’ın Geldiği Belli Oluyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022