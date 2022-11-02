Uniswap (UNI) ve PancakeSwap (CAKE) fiyat hareketi hangi yönde oluşacak? Bu seviyeler UNI ve CAKE'de yükseliş ivmesini getirebilir!

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Kripto para piyasalarının popüler altcoinlerinden olan Uniswap (UNI) ve PancakeSwap’da (CAKE) son durum ne? Yükseliş ivmesi kapıda mı?

Uniswap (UNI)

Uniswap’ın fiyatı alçalan bir direnç çizgisinden çıktı ve uzun vadeli bir yukarı yönlü hareketin ilk aşamalarında olabilir. Uniswap fiyatı 28 Temmuz tarihinde 9,83 dolara ulaştığından beri azalan bir direnç çizgisinin altına düşmüştü. Aşağı yönlü hareket 21 Eylül tarihinde kripto para biriminin 5,14 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Başlangıçta düşüş hareketinin 5,75 dolarlık yatay destek alanından bir kırılmaya neden olduğu görülüyordu. Ancak UNI fiyatı kısa bir süre sonra bölgeyi geri aldı ve 13 Ekim’de destek olarak doğruladığı belirtiliyor. Bu durum uzun bir düşüş fitili yarattı ve devam eden yukarı yönlü hareketin katalizörü oldu. 25 Ekim’de UNI kısa vadeli alçalan direnç çizgisinden çıktı. Kısa bir süre sonra, 6.93 dolarlık direnç alanını geri aldı.

Son 24 saat içerisinde UNI fiyatı belirtilen seviyesi destek olarak doğrulamaya çalışıyor olabilir. Kripto para biriminin girişimi başarılı olursa, artış hızı büyük ölçüde hızlanabilir. Bunun nedeni olarak ise 8 dolardaki 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesinin yanı sıra, Ağustos’un en yüksek seviyesi 9 dolara ulaşana kadar başka direnç olmaması gösteriliyor. Ayrıca göreceli güç endeksi (RSI) 50’nin üzerinde Varsayımın aksine 6.93 dolar bölgesinin altındaki günlük kapanış ve yükseliş eğilimi çizgisinden RSI dağılımı, Uniswap’ın yükseliş tahminini geçersiz kılabilir. Bu durumda fiyat hareketi, 5.75 dolarlık alanı yeniden test edebilir.

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap’ın fiyatı 18 Haziran’dan bu yana yükselen bir destek çizgisi izlese de, bu çizgiyi kırmaya yakın olduğu belirtiliyor. 9 Ağustos ve 29 Eylül tarihleri arasında, günlük RSI düşüş eğilimi oluşturdu. Ardından fiyat hareketi daha düşük bir zirve yarattı ve CAKE’in yükselen destek çizgisine düşmesine neden oldu. CAKE’de yaşanabilecek olası bir düşüş ivmesi fiyatın, en yakın destek seviyeleri olan 4,09 dolar ve 3,48 dolara kadar gerilemesine neden olabilir.

Aksine 4,90 doların üzerindeki bir artış, PancakeSwap için öngörülen düşüş tahminini geçersiz kılabilir. Ayrıca görüşün geçersiz kılınması kripto para biriminin fiyatının 6 dolara kadar yükselmesine yol açabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.