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Undeads Oyuncuları Merkezi Olmayan Bir Dünyaya Çekmeyi Hedefliyor

12:30
22 Şubat 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika

Merkezi olmayan oyun, merkezi bir sunucuya olan ihtiyacı ortadan kaldıran, bunun yerine oyun için eşler arası bir ağa güvenen bir oyun biçimi olarak tanımlanıyor. Merkezi olmayan oyunların özü, güvenli, merkezi olmayan ve değişmez bir defter sistemi olan blok zinciri teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Blockchain ile geliştiriciler, oyuncuların işlem yapmasına, veri depolamasına ve birbirleriyle doğrudan etkileşime girmesine olanak tanıyan güvenli bir platform oluşturabilir. Bu da oyuncular için daha açık ve güvenli bir oyun deneyimi yaratabilir.

Merkezi olmayan oyun, oyunculara dijital varlıklarının yanı sıra oyun deneyimleri üzerinde de daha fazla kontrol sunabilir. Daha büyük finansal ödüller sağlayabilir ve oyuncuların oynadıkları oyunların meşruiyetini ve oyunların adilliğini doğrulamasına olanak tanıyabilir. Ek olarak, merkezi olmayan oyun, oyuncuları kötü niyetli aktörlerden, bilgisayar korsanlarından ve sansürden koruyabilir.

Oyuncular İçin Fırsatlar

Undeads ekibine göre merkezi olmayan oyun, oyuncular için oyun deneyimleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak ve çeşitli kaynaklardan daha fazla oyuna erişmek gibi yeni fırsatlar yaratmış olabilir. Oyuncular ayrıca oyun verilerini ve deneyimlerini güvence altına almak için blok zinciri teknolojisinden yararlanabilir ve oyun oynamak ve görevleri tamamlamak için kripto para ödülleri kazanabilirler.

Pazarlama İçin Zorluklar

Undeads ekibine göre merkezi olmayan oyunlara yeni başlayan oyuncuların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, yeni teknolojiyi kaçırma korkusu (FOMO) ve bu teknolojiye ilişkin korku, belirsizlik ve şüphe (FUD). Ayrıca cüzdanlar ve NFT’lerin satın alınmasıyla ilgili kaygılar da söz konusu olabilir.

Pazarlama çalışmaları, yeni oyuncuları merkezi olmayan oyunların faydaları konusunda eğiterek ve teknolojiyi kolayca anlaşılabilir bir şekilde açıklayarak bu zorlukları hafifletebilir. Pazarlamacılar, merkezi olmayan oyunların güvenliğini, şeffaflığını ve ödüllerini tanıtarak oyuncular ve geliştiriciler için fırsatlardan yararlanabilir. Buna ek olarak, oyunculara cüzdan kurma ve NFT satın alma konusunda destek sağlamak, endişeyi hafifletmeye ve oyuncuların teknolojiye olan güvenini artırmaya yardımcı olabilir.

Açıklamalara göre eski Animoca Brand Phantom Galaxies baş pazarlamacısı ve Undeads Metaverse CMO’su Ash Hodgetts, 23 yıllık video oyunları pazarlama deneyimini belirsizliği ortadan kaldırmak ve geleneksel oyunları bu alana çekmek için kullanıyor. Yapı, hesap verebilirlik ve şeffaflığı web3 oyun endüstrisine dahil etmek, teknolojiyi sağlamlaştırmaya ve göz korkutucu bir paradigma gibi görünen şeyi birçok oyuncu için norm haline getirmeye yardımcı olmayı hedefliyor.

Ekibe göre geleneksel oyun pazarlaması bunu tek başına yapamaz, 360 derecelik kapsamlı bir strateji aynı zamanda oyunun devam eden evriminin bir parçası olan gelişen bir topluluk gerektirir.

Toplum Önemli Bir Rol Oynuyor

Undeads ekibinin açıklamalarına göre başlangıçta, topluluk insanları proje ve genel olarak web3 oyunları hakkında eğitmede çok önemli bir rol oynuyor. Blockchain teknolojisi, oyunlarda topluluk etkileşimi için heyecan verici olanaklar sunuyor, ancak aynı zamanda karmaşık da olabiliyor. Sonuç olarak, ekibin desteğinin yalnızca Undeads Metaverse ile ilgili soruları yanıtlamanın ötesine geçtiği iddia ediliyor. Bu evrene yeni başlayanlar ekibin açıklamalarına göre, güvenlik, blok zinciri, cüzdanlar, NFT’ler ve kripto paralar konusunda Undeads yardımlarını faydalı bulabilir.

Undeads bu noktada yaptığı açıklamalarda, “Discord’da belirli üyelere ayrıcalıklı roller vermeye başladık, bu da uzun vadede desteğimizi ölçeklendirmemizi sağlayacak. Bu seçilmiş kişiler, başkalarına yardım etmeye ilgi gösteren en aktif topluluk üyelerimizdir. Onlara herkesten önce yeni bilgiler sağlıyoruz ve her türlü soru için bize doğrudan erişebiliyorlar. Umuyoruz ki, birçoğu oyun elçileri ve topluluğumuz için paha biçilmez kişiler haline gelecektir. Onlar da gelecekte başkalarına yardım etmekten fayda sağlayacaklar.” sözlerini kullanıyor.

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