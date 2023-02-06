Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) İnovasyon Merkezi'nin yeni başkanı Cecilia Skingsley, bugün yaptığı açıklamada, merkez bankası dijital paralarının (CBDC'ler) sınır ötesi engeller nedeniyle hiçbir zaman tam bir birbirine bağlılığa sahip olmayacağını söyledi.

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Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) İnovasyon Merkezi’nin yeni başkanı Cecilia Skingsley, bugün yaptığı açıklamada, merkez bankası dijital paralarının (CBDC’ler) sınır ötesi engeller nedeniyle hiçbir zaman tam bir birbirine bağlılığa sahip olmayacağını söyledi. Skingsley, kripto para borsası FTX’in çöküşü gibi geçen yılki kargaşaya rağmen 2023’ün ilk ayında kripto para piyasasında görülen toparlanmaya dikkat çekerken, sektörün tüm bu başarısızlıklardan ders çıkaracağını umduğunu belirtti.

BIS, CBDC’lerin Karşı Karşıya Oldukları Engeller Konusunda Uyardı

Reuters’in 6 Şubat 2023 tarihli haberine göre, BIS İnovasyon Merkezi Başkanı Cecilia Skingsley, CBDC‘leri geliştirmeye yönelik çabalarının jeopolitik engellerle karşılacağı konusunda uyardı. Skingsley, kripto para piyasasındaki toparlanmanın kripto para fiyatlarını yükselttiğini ve yatırımcıların kripto paralar üzerindeki duyarlılığı arttırdığını belirtti.

Gerçekten de, 2022 boyunca karşı karşıya kalına tüm çalkantılara rağmen kripto para piyasası ayakta kalmayı başardı. Skingsley, kargaşanın ardından CBDC ve kripto para piyasasında yeni bir görünümün ortaya çıktığına inandığını söyledi:

Sektörün tüm bu başarısızlıklardan ders çıkaracağını ve yeni şeyler bulacağını varsayıyorum.

Skingsley, CBDC‘lerin para birimlerini daha yüksek teknolojili, daha kolay ve diğer ülkelere göndermeyi daha ucuz hale getirdiğini kabul ediyor. Ancak bu durum ülkeleri CBDC’lerine göre bölecek ve dünyadaki tüm ülkeler dünyadaki diğer tüm ülkelerle tam olarak işbirliği yapmaya hazır olmayacak. CBDC’ler sınır ötesi engeller nedeniyle hiçbir zaman birbirine bağlı olmayacak.

BIS İnovasyon Merkezi Başkanı bazı CBDC’lerin düşük kabul gördüğünü ima ederken İngiltere Merkez Bankası başkanı Andrew Bailey gibi isimler CBDC’lerinin diğer ülkelerde kabul edilip edilmeyeceği konusunda şüphelerini dile getirerek “Bu, önemli olduğunu düşündüğümüz kamu politikası hedeflerini, yani para sistemine olan güveni nasıl koruyacağınız sorusunu ortaya çıkarıyor.” açıklamasında bulunmuştu.

Kripto Paraların Sorunları Çözüş Şekli

11 ülke halihazırda bir CBDC başlatmış ve 100’den fazla ülke de CBDC’leri araştırıyor olsa da, kripto para muhtemelen sınır ötesi ödeme için tek çözüm. Bu hamle, fiziki nakit kullanımının dünya genelinde düşmesi ve yetkililerin Bitcoin ve ‘Büyük Teknoloji’ şirketlerinin neden olduğu gibi tehditlere karşı para basma güçlerini korumaya çalışmasıyla geldi.

Ancak geçtiğimiz ay Bitcoin fiyatının yüzde 40’ın üzerinde yükselmemesi kripto para piyasasının yukarı yöndeki hareketliliğe direncini gösterdi.