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Bitcoin (BTC) fiyatı 30.000 dolar üzerine demir attı ve son 7 günde %17 yükseliş ile kripto para piyasasının toplam değerini de 1,2 trilyon doların üzerine çıkardı. Bu durum bazı altcoinleri de olumlu etkilerken bazıları durumdan hiç etkilenmeden yatay seyre devam etti. Peki analistler bu ani yükseliş sonrası gelen durgunluk hakkında ne düşünüyor ve yatırımcılar nasıl önlemler almalı?

Analistlerden Bitcoin Fiyat Yorumları

Yaptığı başarılı Bitcoin fiyat tahminleri ve BTC yorumları ile tanınan ünlü analist Rager, BTC için düşüş zamanının geldiğine işaret etti. Ünlü isim, BTC için hafif bir düşüş olursa fırsatların gelebileceğini belirterek, %25’lik bir yükseliş sonrası bunun olağan bir durum olduğunu ima etti. Her çekilmenin, yükselişlerin parçası olduğunu belirten analist, 30.000 dolar altına bir düşüş bekliyor.

BTC konusunda böyle düşünen tek analist ise Rager değil. Genellikle borsaların emir defterleri üzerinden yaptığı başarılı tahminlerle tanınan Byzantine General de iddialı bir açıklama yaptı. Ünlü analist, BTC için şu an satış yapma vakti olduğuna işaret ederek, kar satışı önerisinde bulundu.

Analistin buna gerekçe gösterdiği nedenler arasında ise yüksek hacim, çok fazla likidasyon, açık pozisyonların tasfiye edilmesi ve negatif emir defteri delta verisi yer alıyor.

Livercoin, ARB’a İşaret Etti

Üçüncü sırada ise özellikle altcoin yorum ve tahminleri ile ciddi bir takipçi kitlesine ulaşan Livercoin yer alıyor. Popüler kripto para analisti, özellikle son dönemde sessiz olan bir kripto para için net konuştu. Ethereum ağı odaklı katman 2 ölçeklenme çözümü Arbitrum (ARB), analiste göre aslında yükselişe gebe.

ARB fiyatı son 24 saat içerisinde %2 düşüş yaşadı ve 1,12 dolara kadar geriledi. Analist ise burada yeni bir yükseliş görüleceğini ve fiyatın 1,3 dolar üzerine çıkacağını düşünüyor.

Ünlü kripto para analistinin verdiği grafikte asıl hedefin ise 1,8 dolar olduğu görülüyor. Buna rağmen temkinli ilerlemek isteyen Livercoin, pozisyonunun yarısını 1,3 dolarda kapatabileceğini ima ederek yatırımcılara bunu da unutmamaları gerektiğini vurguladı. ARB için 1,8 dolar ise %100 yükselişe çok yakın bir ivmelenme olarak görülüyor.