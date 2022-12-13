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Twitter’ı Karıştıran Olay! Binance Açıklama Yaptı!

Twitter üzerinden çıkan tartışmada dünya devi kripto para borsası Binance'ın da bulunduğu olay platformu karıştırdı! Binance açıklama yaptı!
01:00
13 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın lider kripto para borsası olan Binance’ın resmi Twitter hesabı, platform üzerinden bir kullanıcıya hesabının kapatılması hakkında yöneltilen iddiaları yalanlayarak gündem konusu haline geldi.

Binance’dan Olay Detayları!

Kripto para piyasalarında CoinMamba olarak bilinen popüler yatırımcı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda hesabının boşaltıldığı ve fonlarının iadesi talebine yönelik açıklamalarının ardından borsanın hesabını askıya aldığını öne sürdü. İddiaların hedefi olan kripto para borsasının resmi Twitter hesabı kullanıcıya yanıt vererek iddiaları yalandı ve konuya açıklık getirdi. Twitter kullanıcısı Binance’a yönelik iddialarını içeren açıklama şu şekilde:

Evet, @cz_ binance az önce tweetlerim yüzünden Binance hesabımı kapattı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu kabul edilemez ve eminim çoğunuz bu konuda benimle aynı fikirde olacaksınız…

Paylaşımın üzerine harekete geçen Binance, kullanıcının tweet’ine cevaben iddiaları yalanladı ve konuya açıklık getirmek adına kullanıcının Binance yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ekran görüntüsünü paylaşarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Hesabınız yalnızca para çekme moduna alınmasının nedeni konusunu kafanız karışmış görünüyor. Binance ekibi olarak durumunuzu araştırıp bir suçun kurbanı olup olmadığınız konusunda bir kanıya varıp ardından oluşturulan rapor ile kolluk kuvvetlerine sevk edildiniz. Ancak siz bunu yapmayı reddedip, bunun yerine yetkililerimize tehditlerde bulunmaya karar verdiniz.

Binance Önerisi

Bununla birlikte Binance yatırımcının, yetkililerine yönelik tehditlere seyirci kalamayacağını ve bu duruma yönelik gerekli yaptırımları uygulamaktan çekinmeyeceklerini belirterek açıklamasında konu hakkında şunları söyledi:

İçinde bulunduğunuz konumun sizin için stresli olduğunu anlıyor ve size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak ekibimizi sözlü olarak taciz etmenize ve tehdit etmenize seyirci kalmayacağız. Mağduriyetinizi gidermek adına size birçok uyarı verildi ve tavsiyemize uymadınız.

Binance açıklamalarının ardından kullanıcı yetkililerin önerilerinin durumu kurtarmak adına tatmin edici olmadığını vurgulayarak borsaya cevaben şunları söyledi:

Yalan söylemeyi bırak. 20 kişi bir araya gelip bana kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmemi söyledi. Bunun için 20 kişiye ihtiyacın yok.

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