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Türklerin Aldığı Altcoin Artık Beklenen Harekete Hazırlanıyor!

Birçok altcoin için benzer durum söz konusu ancak bu altcoin Türk yatırımcılardan daha fazla ilgi görüyor.
23:10
19 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ülkemizdeki kripto para yatırımcıları özellikle yüksek riskli altcoinler çok daha büyük ilgi duyuyor. Ölçüsüz riski seven kalabalıklar için ödül oranı tatmin edici. Bugüne kadar LUNA, FTT ve daha birçok altcoinde devasa kayıplar gördük ancak Shiba Coin gibi alternatiflerde de yatırımcılar iyi kazanç elde etti. Ödül oranı büyükse birçok Türk yatırımcı riski pek önemsemiyor.

Shiba Coin (SHIB)

En riskli kripto varlık grubu düşük market değerine sahip büyük çoğunluğu dolandırıcı olan altcoinleri dışarı atarsak meme tokenlerdir. Çoğu herhangi bir fayda üretmediği için taleple fiyat doğru orantılı ilerler. Shiba ekibi bunu değiştirmek için bazı adımlar attı ve atmaya da devam edecek gibi görünüyor ancak yine de o bir meme token. Türk kripto yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği altcoin ülkemiz merkezli borsalarda uzun süre hacim rekorları kırdı.

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı 25.000 doların üzerinde kalıcılık elde etmek için çabalıyordu ancak halen bunu başarabilmiş değil. Yarın ABD borsalarının kapalı olması nedeniyle yatırımcılar bir nebze umutlu ancak artık bir kırılım gelmedi. Bitcoin’in 25.200 dolar üzerinde kapanışlar yapmasıyla 25.800 ve 28.000 dolar hedefleri gündeme gelecek. Elbette Shiba için de daha fazla yükselişi bu senaryoda göreceğiz.

Shiba Coin Yorum

Peki Shiba Coin yatırımcıları hangi seviyeleri izlemeli? Kısa vadeli yatırımcılar kazanç için 0,00001341 dolar seviyesini hedefleyebilir ancak Bitcoin’in 25.000 doları aştığı senaryoda 0,000014 dolar iyimser bir bölge olacaktır. Özellikle yakında Shibarium’un lansmanının yapılacağına dair sinyaller varken. Peki ya Bitcoin düşerse? O durumda 0,00001299 dolar desteğine kadar Shiba Coin’in eridiğini görebiliriz. Bitcoin’in 24.200 dolar altı kapanışlar yaptığı durumda bu hedef makul gibi görünüyor.

Üç saatlik grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) orta seviye boyunca yana doğru hareket etti. Piyasa yapısının nötr olduğunu ve BTC’nin fiyat hareketine bağlı olarak her iki yönde de hareket edebileceğini gösteriyor. Bu nedenle yatırımcıların BTC cephesindeki hareketleri yakından izlemesi faydalı olabilir. Yatay seyreden piyasa, 30 günlük MVRV kısa vadeli yatırımcıların kazançlarının düştüğünü ve hafta sonuna doğru dalgalandığını gördü. Ancak BTC’nin yukarı yönlü hareketi kazançları artıracağı için satış baskısı da hafifleyebilir.

Olumlu senaryoda 0,00001545 dolar hedefi aşılması gerekilen önemli bir bölge olacak.

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