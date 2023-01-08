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Türkler Bu Altcoini Kapışıyor! Birinci Sıraya Oturdu!

Kripto para piyasalarında hacim düşerken Türkler bu altcoine yoğun ilgi gösteriyor. Birinci sıraya oturdu.
21:30
8 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türk kripto para yatırımcıları bir süredir küresel piyasalarda popüler bir altcoine yoğun ilgi gösteriyor. Haftalar içinde fiyatı 3 kat artan altcoin rekorlar kırıyor. Peki bu yükseliş ve ilginin sebebi neydi? Türk kripto para yatırımcıları hangi motivasyonla bu altcoinden alıyor? Fiyatı daha da yükselir mi? Tüm bu detaylar ve hacim verilerini nasıl izleyebileceğinize dair püf noktaları sizin için derledik.

Türklerin Aldığı Altcoin

Öncelikle bunu nasıl tespit ettiğimiz konusuna değinmemiz gerekiyor. Türkiye merkezli kripto para borsalarının işlem hacimlerini derleyen 21milyon.com isimli bir platform bulunuyor. Bu internet sitesi Türkiye’de bulunan kripto para borsalarındaki pariteleri anlık olarak takip ederek bir takım sonuçlar ortaya koyuyor. Örneğin en fazla hacme ulaşan altcoinler, borsalar özelinde hacimler, hangi borsada hangi altcoinlerin olduğu gibi birçok veriye ulaşabiliyoruz. Son birkaç haftadır 21milyon.com verilerine göre Fetch Coin USDT’yi geçerek en fazla ilgi gösterilen altcoin oldu. Hacmi, Türk borsaların kümülatif hacminin %30’unu birçok gün geride bıraktı. Bugün de o güçlü performans gösterdiği günlerden biri.

Yukarıdaki grafikte işlem hacmine göre en fazla ilgi gören 10 kripto parayı görüyorsunuz. Kümülatif hacim 3 milyar TL’yi geçerken Fetch neredeyse 900 milyon TL’ye ulaştı.

Fetch Coin Neden Yükseliyor?

Elbette Türk yatırımcıların bu denli yoğun ilgi göstermesinin bir sebebi var. Türkler kısa vadede iyi performans gösteren altcoinleri çok daha fazla seviyor. Bu yüzden LUNA, SHIB gibi alternatif kripto paralar hep hacim sıralamasında zirvelerde bulunuyor. Fetch Coin ilgisinin temel sebebi de bu, FET Coin son haftalarda %300’ün üzerinde artış yaşadı. Eğer haftalık kapanışı 0,157 doların üzerinde yapabilirse ne olacağını Fetch Coin yorum içeriğimizden inceleyebilirsiniz.

Son yaşanan %20’lik rallinin temelleri 5 Ocak tarihinde atıldı. Fetch Coin Wallet güncellemesini yayınladığı için yatırımcılar bunu bir satın alma çılgınlığına çevirdi. Yükselişin temel sebebi ise ChatGPT isimli yapay zeka uygulamasını yaklaşık 1 ay önce kullanıma sunulmasıdır. 30 Kasım tarihinde halka açılan ChatGPT internet kullanıcılarının büyük bölümünde yapay zeka ürünlerine karşı büyük bir ilginin fitilini ateşledi. Yapay zeka odaklı en bilinen kripto para olan Fetch Coin de bundan nasibini aldı.

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