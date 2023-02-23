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Blockchain analiz şirketi Artemis’in verilerine göre 2022’nin Ağustos ayında piyasaya sürülen Cosmos tabanlı Layer 1 Blockchain’i CANTO (CANTO) günlük aktif adres sayısı ve işlem sayısı bakımından yılın başından bu yana yüksek volatilite gösteriyor.

On-Chain’deki Dikkat Çeken Hareketlilik

Artemis’in sağladığı verilere göre Ethereum Sanal Makinesi‘ni (EVM) çalıştıran gözetimsiz bir Blockchain olduğunu savunan CANTO, 1 Ocak’ta 244 olan ve on-chain’de (zincir üstü) en az bir işlem gerçekleştiren benzersiz cüzdan adreslerinin sayısı, 3 Şubat’a kadar yüzde 10 bin 965 artışla yaklaşık 27 bine yükseldi. Aynı dönemde, 24 saatlik bir süre içinde zincir üstünde kaydedilen toplam işlem sayısı da yüzde 4 bin 858 artışla yaklaşık 2 bin 400’den 119 bine yükseldi. Artemis’in güncel verilerine göre, Canto’nun günlük aktif adres ve işlem sayısı yüzde 89 düşüşle sırasıyla yaklaşık 2 bin 400 ve 22 bin 700’e geriledi.

Günlük aktif adres ve işlem sayısı yıl içinde hala artış gösteriyor olsa da her iki rakam da ay içinde ağın aktivitesinde büyük bir düşüşe işaret ediyor.

TVL’si İse Farklı Bir Hikaye Anlatıyor

TVL veri platformu DeFiLlama’ya göre, CANTO’da kilitli toplam değer (TVL) farklı bir hikayeye işaret ediyor. CANTO’nun TVL’sinin yüzde 65,82’si Blockchain üzerindeki en büyük merkeziyetsiz borsadan gelen 189 milyon dolar civarında sabit duruyor. Canto’nun TVL’si Şubat ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 28 ve 1 Ocak’tan bu yana yüzde 182 artarak, kullanıcıların aktivitelerinin azaldığı zamanlarda bile varlıklarını Layer 1 Blockchain’ine yatırmakla ilgilendiklerini gösteriyor.

CANTO’ya olan ilgi, likidite sağlayıcılar için sıfır işlem ücreti ile kullanılabilen merkeziyetsiz kripto para borsasından kaynaklanıyor gibi duruyor.

Kullanıcılar, Layer 1 Blockchain’i için yerel varlığı olan CANTO’yu işlemler için gas ücreti ödemek ve stake edilebilmek suretiyle ağı güvence altına almak için kullanırlar. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre CANTO bu yazının hazırlandığı sırada 215.8 milyon dolar piyasa değeri ile 0,5086 dolardan işlem görüyor.