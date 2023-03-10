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Tren Kaçtı Mı? Dogecoin Sizi Milyoner Eder Mi? Geçmişten Bugüne Dogecoin’de Durum!

Dogecoin geçmişte binlerce milyoner çıkarttı. Bunda Elon Musk'ın da etkisi çok büyüktü. Geldiğimiz 2023 yılının Mart ayında ise durum biraz değişti.
23:25
10 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü, piyasa değerinin psikolojik eşik olan 1 trilyon doların altına düşmesine neden olan düşüş eğilimini sürdürüyor ve Dogecoin (DOGE) de bir istisna değil, ancak köpek temalı meme kripto para birimi daha önce bazı kripto trader’ları ve yatırımcılarına bir servet kazandırdı ve pek çoğu gelecekte de bunu yapmaya devam edebileceğini umuyor.

İşte DOGE Coin Milyonerleri

Gerçekten de, Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,5697 dolaraa (ATH) ulaştığında, Tesla (NASDAQ: TSLA) CEO’su Elon Musk’ın o sırada ve o zamandan beri bu konuda tweet atması sayesinde, bazı sadık hodler’larını zengin etti, Dogecoin’in parlak bir geleceği olduğu ve daha fazla kripto meraklısının çoğunluğa atladığı anlaşıldı.

Dogecoin’in fiyatı Kasım 2022’de yeniden fırladıktan sonra, 1.000’den fazla DOGE milyoneri ortaya çıktı. Ancak, 10 Mart 2023 tarihinde kripto veri izleme sitesi BitInfoCharts.com’dan alınan son bilgilere göre, milyonlerlerle ilgili olan bu sayı o zamandan beri azaldı ve 1 milyon dolar veya daha fazla DOGE bakiyesine sahip adres sayısı yaklaşık 600 adrese düştü.

Dogecoin Fiyat Analizi

Dogecoin şu anda 0,0648 dolar fiyatla işlem görüyor ve gün içinde %10,64, hafta içinde %19,79 ve son 30 günde %30,37’lik bir düşüş kaydederek yıl başından bu yana elde edilen tüm kazançları kaybetmiş gibi görünüyor. Bu durum daha fazla DOGE milyonerini ortadan kaldırmakla tehdit ediyor olabilir.

Bununla birlikte, kripto piyasasındaki mevcut gerilemeye ve DOGE tarafından yapılan milyonerlerin sayısının azalmasına rağmen, bu kripto varlık geçmişte yatırımcılarını zengin edebilme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahipti ve gelecekte de aynı şeyi yapmaya devam etme yeteneğine sahip olduğunu kanıtlamakta.

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, sonuç dikkatli yatırım stratejilerine dayanıyor. Piyasa koşulları incelendiğinde ise kişi, belirli bir kripto para birimine ne kadar yatırım yapmak istediğini veya yapabileceğini ve satış anında ne kadar değerli olduğunu gözlemlemelidir.

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