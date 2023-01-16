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  •   Tether’i Kaybetti, İşçi Çıkarttı Ama Bana Mısın Demedi! Bu Altcoin Yüzde 45 Yükseldi!

Tether’i Kaybetti, İşçi Çıkarttı Ama Bana Mısın Demedi! Bu Altcoin Yüzde 45 Yükseldi!

Yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen bu altcoin 2023 yılıyla birlikte yükselenler arasında kendisine yer bulmayı başararak dikkatleri üzerine çekti.
21:30
16 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Crypto.com (CRO) fiyatı, büyük ölçüde düşüş haberlerine rağmen azalan bir direnç çizgisinden çıktı. İlk olarak, 11 Ocak’ta firma, Kanada Menkul Kıymetler Yöneticilerine (CSA) uymak adına Tether’i (USDT) listeden çıkaracağını duyurdu. İki gün sonra, daha olumsuz Crypto.com haberleri ortaya çıktı.

Borsa, FTX’in çöküşünün ardından son işten çıkarma dalgasını devam ettirerek işgücünün %20’sini işten çıkaracağını duyurdu. Bu iki olumsuz habere rağmen, CRO fiyatı bu yıl takdire şayan bir performans göstererek yaklaşık %45 arttı.

Crypto.com Fiyatı %45 Arttı

CRO fiyatı 20 Aralık 2022’den bu yana artış gösterdi. Aralık 30’da daha yüksek bir dip oluşturdu ve sonrasında artış oranını hızlandırdı. O zamandan bu yana %45 oranında yukarı yönlü hareket etti.

13 Ocak’ta Cypto.com fiyatı azalan bir direnç çizgisinden çıktı. Ardından iki gün sonra 0,074 dolarlık direnç alanının üzerine çıktı. 16 Ocak’ta, CRO fiyatı çizgiyi destek olarak doğruladı (yeşil simge) ve ardından sıçradı. Bu, 0,085 dolarlık yüksek bir seviyeye yol açtı.

Şu anda, CRO fiyatı 0,382 Fib geri çekilme seviyesinde bir dirençle karşı karşıya. Bununla birlikte, ana direnç alanı, yatay bir direnç alanı ve 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi tarafından oluşturulan 0,10 dolara yakındı.

RSI aşırı satın alınmış olsa da, herhangi bir düşüş sapması yaratmadı. Sonuç olarak, yukarı yönlü hareket devam ederek CRO fiyatını 0,100 dolar direnç alanına yönlendirebilir. Öte yandan, 0,074 dolarlık destek alanının altında bir kapanış bu yükseliş hipotezini geçersiz kılabilir.

Kısa Vadeli CRO Fiyatı Beşinci Dalgayı Tamamlamadan Önce Sıçrayabilir

Kısa vadeli iki saatlik grafikteki teknik analiz, CRO fiyatının muhtemelen beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketin (siyah) dördüncü dalgasında olduğunu gösteriyor. Alt dalga sayısı kırmızı renkte verilmiş durumda ve Crypto.com fiyatının son 24 saat içinde beşinci alt dalgayı tamamladığını göstermekte.

Sayım doğruysa, CRO fiyatı sıçrama yapmadan ve beşinci dalgayı tamamlamadan önce 0,072 dolardan alt dalga dört bölgesine doğru düşebilir. Beşinci dalganın tepesi için en olası hedef, daha önce özetlenen direnç alanıyla aynı hizada olacak şekilde 0,10 dolar olabilir. Birinci dalganın en yüksek seviyesi olan 0,060 doların (kırmızı çizgi) altına düşülmesi bu yükseliş dalgası sayımını geçersiz kılabilir.

Sonuç olarak, en olası CRO fiyat tahmini en az 0,100 dolara doğru bir artış senaryosu. Fiyatın bu seviyeden çıkması ya da reddedilmesi gelecekteki trendi belirleyebilir. Öte yandan, 0,060 doların altına düşülmesi bu yükseliş fiyat tahminini geçersiz kılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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