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Tether, Bitfinex, Tron ve Binance Davalarında Sıcak Gelişme!

Kripto para piyasalarına bomba gibi düşen davalarla ilgili yeni bir gelişme var. Detaylar haberimizde.
21:50
31 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları enteresan günler yaşıyor, gündem olan bu davalarla alakalı önemli bir gelişme var. Birkaç gündür CryptoLeaks tarafından ortaya atılan iddialar konuşuluyordu. Paylaşılan videolarda Avukat Kyle Roche, Avalanche tarafından yapılan yönlendirmelerle birçok kripto şirketine dava açtığını söylüyordu. Fakat sonrasında Emin Gün Sirer bu iddiaları reddetti. Binance CEO’su ise “rakip bile değildik” diyerek attığı Tweet’i sildi.

Tether, Bitfinex, Tron ve Binance Davaları

Kyle Roche, dijital varlıklarla ilgili işletmelere karşı açılan birkaç toplu davadan avukat olarak çekilmek için başvuruda bulundu. Tether ve Bitfinex, Tron, BitMex ve Binance adına açılan davalardan çekildi. Roche, hukuk firması Roche Freedman‘ın kurucu ortağıdır ve kripto para şirketlerine açtığı davalarla adını duyurdu. Son günlerde ise Avalanche adına bunları yaptığını iddia eden videolarla gündeme geldi. Roche bugün başlattığı birçok dava için geri çekilme bildirimleri gönderdi. Bildirimler, firma bu toplu dava davalarını sürdürmeye devam edebilecek olsa da Roche’un firmanın toplu dava uygulamasından ayrıldığını gösteriyor.

Şimdilik Binance.US, DeFi firması Celsius, Dfinity ve Solana’ya karşı açılan davalara herhangi bir bildirim gönderilmedi. Avalanche henüz Kyle hakkında bir dava başvurusu yapmadı. Şirket tüm bu iddiaları reddediyor ve Kyle’a sadece önemli birkaç davada başvurduklarını söylüyor. Ancak yapılan bu açıklama Ava Labs’ın itibarının zedelenmesine ve AVAX fiyatının düşüşüne engel olmadı.

Avalanche Savaş Açtı İddiaları

Bir sabah uyandık ve CryptoLeaks tarafından ortaya atılan “Avalanche kripto şirketlerine hukuki savaş açtı” iddialarıyla piyasaların düşmeye başladığını gördük. Ava Labs Kurucusu ve CEO’su Emin Gün Sirer pazartesi günü yayınlanan bir açıklamada, Roche’un videodaki açıklamalarını “yanlış iddialar” olarak nitelendirdi ve avukatla sözleşme uyuşmazlıklarında şirketi temsil etmesinin ötesinde bir ilişkisi olduğunu reddetti.

Roche ise kendisine sosyal mühendislik saldırısı yapıldığını ve sarhoş edildikten sonra çekilen videoların bağlamından koparılacak şekilde montajlandığını savunuyor. Emin Gün Sirer’in yakın zamanda Kyle’a sorumsuz davranışı sebebiyle dava açması bekleniyor. Öte yandan AVAX fiyatı iddialar dolaşıma girdikten sonra 17 dolar seviyelerine gevşedi ve iddiaların reddedilmesinin ardından yeniden 20 doların üzerine çıktı. Yazı hazırlandığı sırada ise Bitcoin düşüş yaşadığı için 19,28 dolardan alıcı buluyor.

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