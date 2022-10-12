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Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) Düellosu Kızışıyor: İşte Balinaların Tercihi!

Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) sürpriz ralliler ile gündemde kalmaya devam ederken, ortaya çıkan veriler heyecan yaratıyor. 
21:30
12 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) sürpriz ralliler ile gündemde kalmaya devam ederken, ortaya çıkan veriler heyecan yaratıyor.

LUNA Zirvede:  Balinaların Gözdesi Oldu!

LUNA fiyatı bugün aniden %25 oranında artarak 3,08 dolara ulaştı. Fiyat artışı, LUNA’nın dolar bazında ilk 100 Ethereum (ETH) balinası tarafından tutulan coin’ler arasında zirveye oturmasıyla gelmesiyle geldi. LUNA, Lido Staked ETH‘yi (stETH) geçmeyi başardı. LUNA’nın balinalar arasında giderek popüler hale gelmesi, fiyatı da etkiliyor. LUNA, ETH hariç balinalar tarafından tutulan coin’lerin %25,06’sını oluşturuyor. İlk 100 Ethereum balinası tarafından tutulan LUNA’nın toplam değeri neredeyse 820 milyon dolar. LUNA, en iyi 100 balina tarafından tutulan USDC ve USDT varlıklarını bile aştı. Ekosistemdeki proje yoğunluğu ve balina birikimi, bugün gerçekleşen rallide büyük rol oynadı. İşlem hacmi de %150 arttı.

Ayrıca, Terra Classic onaylayıcısı LUNC DAO ve Bull.BnB arasındaki konuşmalar, LUNA’daki fiyat artışının arkasındaki gerçek nedenin balinalar olduğunu ortaya koyuyor. Balinalar,  geçen ay da fiyat manipülasyonunda ve ani satışlarda etkili olmuşlardı. Bu arada, güncel veriler balinaların ve trader’ların  TerraClassicUSD’den (USTC) çıktığını göteriyor. LUNC, son 24 saatte fiyat %17’nin üzerinde düştü.

LUNC vs LUNA: Güvenmiyoruz!

Terra Classic fiyatı, ABD TÜFE verileri ve ABD dolar endeksinin (DXY) yükselmesi öncesinde satış baskısı altında. LUNC, an itibariye 0,0028 dolardan işlem görüyor. Terra Classic için 24 saatlik en düşük ve en yüksek eviyeler sırasıyla 0,0027 ve 0,00030 dolar. LUNC DAO ve Bull.BnB, LUNA ve LUNC’un farklı topluluklar olduğu konusunda hemfikirdir. Terra Classic topluluğu, LUNA’ya veya Do Kwon’a güvenmiyor.

Bazı uzmanlara göre Terra Luna’nın orijinal kurucu ekibinin şu anda Terra‘nın anavatanı Güney Kore de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında yasal soruşturmalarla karşı karşıya olduğu için, Terra Classic’e yapılan yatırım büyük risk teşkil ediyor. Interpol bile Terra’nın kurucusu Do Kwon’un peşinde. LUNC, bu gelişmelerden etkileniyor. Topluluk fiyatı şişirmek için elinden geleni yapsa bile, Terra Luna’nın yaptığı gibi, LUNC’un da birkaç gün içinde tamamen sıfıra gidebileceği konusunda belirgin bir olasılık var.  Ancak, bazı analistler ise topluluğun mantıklı adımlar attığını ve fiyatın yeniden inanılmaz seviyelere çıkabileceğini iddia ediyor.

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