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Terra Classic’e (LUNC) 2 Büyük Müjde: Fiyata Etkisi Olabilir!

Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi altında önemli hamleler yaparken, 2 kritik gelişme toplulukta yine heyecan yarattı.
18:00
26 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi altında önemli hamleler yaparken, 2 kritik gelişme toplulukta yine heyecan yarattı.

Terra Classic’te DEX ve IBC Geliyor!

Terra Classic geliştirme grubu TerraCVita’nın bir üyesi olan RexYellerBelly, dün bir tweet’te  Terra Classic ağında yakında merkeziyetsiz bir borsanın (DEX) geliştirileceğini açıkladı. DEX, merkezi borsalara göre merkeziyetsiz borsa olarak işlem yürüterek alternatifler sunmaya çalışması ile biliniyor. DEX ayrıca, kripto para alıcılarını ve satıcılarını birbirine bağlayan eşler arası (peer to peer) bir pazar yeri olarak da tanımlanabilir.  TerraCVita üyesi, “Cevaplarınız için hepinize teşekkür ederim, harika fikirler var, öyle görünüyor ki bir Dex oldukça popüler. BC’leri etkinleştirelim ve LUNC’ların nereye gittiğini görelim.” açıklamasını yaptı. Açıklama, topluluktan zincirde görmek isteyecekleri merkeziyetsiz uygulamalar (DApp’ler) önermesini istemesinin ardından geldi. Yorumlardan, DEX ezici bir şekilde popüler görünüyor.

RexYellerBelly tarafından vurgulandığı gibi, Terra Classic zinciri Inter Blockchain Communication (IBC) kanallarını yeniden açmanın eşiğinde. Inter-Blockchain Communication, ya da kısa adıyla IBC, farklı blok zinciri ağları arasındaki diyaloğu sağlayan bir sistem. Bu sistem sayesinde kripto paralar bağımsız blok zincirleri ile konuşabilmekteler. Sonuç olarak, zincir bir kez daha Cosmos ekosistemindeki diğer bağımsız blok zincirleriyle token’ları iletebilecek ve aktarabilecek. Ancak, sürecin önce topluluk oylamasından geçmesi gerekiyor.

Neden Önemli?

Cosmos geliştiricisi Jacob Gadikian, Terra Classic IBC kanallarını yeniden açma kodunun hazır olduğunu açıkladı. Geliştiriciler testi bitirdikten ve topluluk onayladıktan sonra, doğrulayıcılar, IBC kanallarını yeniden açarak kodu dağıtacak. IBC’nin yeniden etkinleştirilmesinin, zincire fayda sağlamaya yönelik büyük bir adım ve Terra 2.0 ile teknolojik pariteye ulaşma yolunda önemli kilometre taşlarından biri olduğunu ve DApp geliştirmesine izin verdiğini belirtmekte fayda var.

Sonuçta, zincir üstü hacimde önemli bir artış olacak ve zincir üstü vergi/yakım uygulaması nedeniyle daha büyük yakımların yapılmasına yol açacak. Sonuç olarak, 2 kritik gelişme, topluluğu zinciri yeniden canlandırmaya ve fazla Terra Luna Classic (LUNC) arzını azaltma hedeflerine ulaşmaya bir adım daha yaklaştırıyor. LUNC, birçük ülkede en çok tercih edilen altcoin’lerden biri olmaya devam ediyor.

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