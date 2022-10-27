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Terra Classic (LUNC) topluluğu hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, açıklanan staking verileri projeye yönelik yatırımcı hissiyatını ortaya koyuyor.

Staking Oranı, Yüzde 12 Artış Kaydetti!

Bağımsız Terra Classic geliştirme grubu TerraCVita’nın bir üyesi olan RexYellerBelly, Çarşamba günü bir tweet’te, yatırımcıların bir günde 111 milyar LUNC stake ettiklerini bildirdi. Bu, günlük yaklaşık %12’lik bir artış anlamın geliyor. Artışın yeni doğrulayıcıların piyasaya sürülmesinden bir gün önce geldiğini vurgulayan RexYellerBelly, bu durumun LUNC’a yönelik uzun vadeli önemli bir güveni temsil ettiğini iddia etti. TerraCVita üyesi “Yeni doğrulayıcıların gelmesinden önceki son günde, staking oranı %1.5 artarak yaklaşık %12’ye yükseldi. Bu durum, LUNC’ta yıkıcı bir yüksek vergi yerine olumlu bir ekonomik ekosisteme geçişle birlikte uzun vadeli büyük bir güven olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Her 10 dakikada bir LUNC staking güncellemelerini yayınlayan Twitter hesabı LUNC staking’den elde edilen veriler, yatırımcıların toplamda 825 milyar LUNC stake ettiğini gösteriyor. Bu rakam, toplam arzın yaklaşık %12,4’ünü temsil ediyor.

Platformun yaklaşık bir ay önce yayımlanan raporunda, stake edilen toplam LUNC sayısı 629 milyarın üzerinde idi. Bu da arzın %10’undan biraz fazlasını temsil ediyordu. RexYellerBelly tarafından vurgulandığı gibi, bugün en az dört yeni LUNC doğrulayıcı piyasaya çıkıyor. Özellikle, Terra Rebels ve HappyCattyCrypto, doğrulayıcı başlatması beklenenler arasında. Bu arada, LUNC etkileyicisi Classy Crypto, doğrulayıcısı Classy’s Crypto Sphere’in yayına girdiğini zaten duyurdu.

Topluluk, Finansal Anlamda Güçleniyor!

LUNC’ta bu pozitif gelişmelere ek olarak, LUNC topluluğu, Classy Crypto tarafından vurgulandığı gibi, yaklaşık 400 milyon LUNC ekleyerek topluluk havuzundaki token sayısını artırıyor. 200 milyon token, topluluğun 17 Ekim’de kabul ettiği 5234 numaralı teklif sonrasında basıldı. Bu gelişme, toplulukta endişe yaratırken, geliştiriciler bunun sistemin bir parçası olduğunu vurguladı.

Topluluğun finansal kalkınma ve büyümesi için daha fazla fona ihtiyacı var. Yatırımcılar LUNC’a uzun vadeli güven beslerken, geçtiğimiz haftalarda yayımlanan yol haritasının takip edilmesi büyük önem teşkil ediyor. Uzmanlar, LUNC konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları projenin yine fiyaskoyla sonuçlanacağını iddia ederken, bazı analistler yol haritasının ve topluluğun çabalarının umut vaat ettiğine dikkat çekiyor.