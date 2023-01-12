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Teknoloji devi Samsung‘un yatırım kolu Samsung Asset Management’ın iştiraki olan Samsung Asset Management Hong Kong (SAMHK), 13 Ocak’ta Hong Kong’da “Samsung Bitcoin Futures Active ETF”sini borsada listeleyeceğini duyurdu. Samsung’un Bitcoin vadeli işlemler ETF’si CME Bitcoin vadeli işlemlerine ve CME mikro Bitcoin vadeli işlemlerine yatırım yapacak.

Samsung, Bitcoin Vadeli İşlemler ETF’sini Duyurdu

Samsung Asset Management, Hong Kong’daki bireysel ve kurumsal yatırımcıların ilgisinin artmasıyla birlikte Bitcoin vadeli borsa yatırım fonunu (ETF) Hong Kong borsasında listelemeyi planladığını duyurdu.

Samsung Bitcoin Futures Active ETF’i olarak adlandırılan Bitcoin vadeli işlem ETF’si Chicago Ticaret Borsası‘nda (CME) listelenen Bitcoin vadeli işlem ürünlerine yatırım yaparak spot Bitcoin fiyatının performansını takip edecek. Bitcoin vadeli işlem ETF’si öncelikle CME Bitcoin vadeli işlemlerine ve CME mikro Bitcoin vadeli işlemlerine yatırımlar yapacak.

Şu anda Hong Kong, Asya’da Bitcoin vadeli işlem ETF’lerinin işlem görebileceği tek pazar konumunda. Diğer Bitcoin vadeli ETF piyasaları arasında Kanada, ABD, Avustralya ve İsviçre gibi bazı Avrupa ülkeleri yer alıyor.

Samsung Asset Management, bundan önce Hong Kong’da Samsung Blockchain Technologies ETF‘si ve Samsung Asia Pacific Metaverse ETF‘sini borsada listelemesiyle gündeme gelmişti.

Samsung Asset Management Hong Kong’un başkanı Park Seong-jin, Samsung Bitcoin Futures Active ETF borsada listelenecek olmasına ilişkin şunları söyledi:

Hong Kong, Asya’da kurumsal piyasada Bitcoin vadeli işlem ETF’lerinin listelendiği ve işlem gördüğü tek piyasa. Samsung Bitcoin Futures Active ETF’si risk yönetimi konusundaki deneyimlerini yansıtan rekabetçi bir ürün olarak Bitcoin ile ilgilenen yatırımcılar için yeni bir seçenek olacak.

Hong Kong’un Kripto Para Dostu Duruşu

Hong Kong yetkilileri şehri bir kripto para merkezine dönüştürmek için aktif olarak çalışıyor. Şu anda kripto para şirketlerinin ülkenin mali düzenleyicisine kayıt yaptırmalarını ve ofis açmasını istiyor.

Bu hafta düzenlenen Hong Kong Web3 Yenilikçi Zirvesi’nde konuşan Hong Kong Mali Sekreteri Paul Chan, yetkililerin dijital varlık hizmet sağlayıcıları için bir lisans rejimi oluşturmak üzere yasama çalışmalarını tamamladığını doğruladı.