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Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, Fxempire analistlerinden Bob Mason’a göre 4 altcoin bu hafta değer kaydedebilir.

Chiliz ve Flow’da Ralliler Devam Edebilir!

Chiliz (CHZ), bu hafta,%18,00 artarak 0,1631 dolara yükseldi. Teknik analiste göre haftanın en çok kazandıranlar listesine girmeyi başaran CHZ, rallisine devam edebilir. Socios.com’un Barcelona FC’nin Web3 hedeflerini desteklemek için 100 milyon dolar yatırım yaptığı haberi rallide büyük rol oynadı. Chiliz Chain 2.0 için Scoville test ağı lansmanı da bu süreçte etkili oldu. Avrupa’da futbol heyecanı devam ederken, CHZ’ye yatırımcı ilgisi önümüzdeki haftalarda artabilir. CHZ, an itibariyle 1.442 dolardan işlem görüyor. CHZ’in teknik verilerini inceleyen analist, fiyat eğilimine bakıldığında, 0.1631 doların aşılması durumunda Mayıs ayının zirvesi olan 0.1974 doların ufukta olabileceğini belirtti. Altcoin, Mart ayında 0,3312 dolara kadar yükselmişti. Günlük grafiği inceleyen analist, yükseliş sinyaline dikkat çekiyor. CHZ, şu anda 0.1377 dolar olan 50 günlük EMA’nın üzerine işlem görüyor.

Analiste göre, bu hafta yatırımcıların radarında olması gereken diğer bir altcoin ise Flow (FLOW). FLOW, bu hafta, %32,12 artışla 2.5500 dolara yükseldi. Haftaya düşüşle başlayan FLOW, Salı günü haftasının en düşük seviyesi olan 1.81 dolara geriledi. Bununla birlikte, ekosistemdeki güncellemeler, FLOW’u Perşembe gününün en yüksek seviyesi olan 3,77 dolara çıkardı. Instagram’da NFT’leri sergilemek için dijital koleksiyonların tanıtıldığını duyuran Meta News, altcoin’e destek sağladı. FLOW bugün % 1 düşüşle 2.5500 dolara geriledi. Fiyat eğilimlere bakıldığında, 3,77 doların aşılması durumunda, FLOW Mayıs’ın zirvesi 5,21 dolara ulaşabilir. FLOW, Aralık 2021’de 10,00 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. FLOW, şu anda 2,2599 dolar olan 50 günlük EMA’nın üzerine yer alıyor.

Yearn Finance ve Optimism: Bu Seviyeler Gelebilir

Analistin listesindeki diğer bir altcoin Optimism (OP). Bu hafta, OP %22.47 artışla 2.238 dolara yükseldi. Haftaya düşüş eğilimi ile başlayan altcoin, Perşembe günü büyük oranda değer kaydetti. Aave’den (AAVE) gelen OptimismFND likidite madenciliği programının başlatılmasıyla ilgili haberler OP rallisinde etkili oldu. Duyuruya göre, Program, Aave Protokolünün Optimism Pazarı kullanıcılarına 5 milyon OP dağıtımıyla 90 gün boyunca devam edecek. Curve Finance da Curve Pool’da dağıtılmak üzere 100 milyon OP tokeni için Optimism’e yönelik bir proje sundu. Geçen hafta platform, yeni bir işlem sistemi olan Drippie’yi de piyasaya sürdü. Tüm bu gelişemeler, fiyata ivme kazandırdı. OP bugün %2,05 artışla 1.9400 dolara yükseldi. Fiyat eğilimine bakıldığında, 2.00 doların geçilmesi halinde, altcoin 3.00 dolara ulaşabilir.

Analistin listesindeki son altcoin ise Yearn Finance (YFI). YFI, %5,51’lik bir artışla 12.323 dolara yükseldi. Altcoin, Temmuz ayının son haftasında %68 arttı. YFI, Çarşamba günü en düşük seviyesi olan 10.382 dolara gerilemişti. YFI %2,08 düşüşle an itibariyle 10.873 dolara geriledi. Fiyat eğilimine bakıldığında, Temmuz’un zirvesi olan14,239 dolara çıkıi, YFI’nın Mayıs’ın zirvesi olan 18.565 dolara ulaşmasını sağlayabilir.