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Tedirginlik Başladı! 7. En Büyük Kripto Parada İpler Onun Eline Mi Geçiyor? CEO’dan Yorumlara Yanıt Geldi!

Kripto para dünyasının önemli isimlerinden olan Charles Hoskinson ve Ada Coin ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Bakın açıklama ne oldu...
23:40
16 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, ağın yönetişim yapısıyla ilgili son endişeleri ele alarak ADA takipçilerine ve kullanıcılarına geliştirme süreçlerinin sağlam ve şeffaf olacağına dair güvence verdi.

Hoskinson Açıklama Yaptı

16 Mart tarihli bir videoda Hoskinson, Cardano’ya Voltaire çağını başlatacak yeni bir yönetim önerisi olan CIP 1694 hakkındaki FUD’a yanıt verdi. Kasım 2022’de önerilen CIP, Cardano’nun Voltaire aşamasını destekleyen zincir içi yönetişim için bir mekanizma getirmeyi amaçlıyordu.

Cardano’nun Voltaire dönemi, Cardano blok zincirinin beşinci büyük aşaması olacak ve merkezi olmayan karar alma mekanizmasının temellerini atarak ağı kendi kendini idame ettiren bir sistem haline getirmesi bekleniyor. Böylece CIP 1694, ağ katılımcılarının ağın gelecekteki gelişimini etkilemek için hisselerini ve oy haklarını kullanmalarına olanak tanıyan bir oylama ve hazine sistemi getirerek orijinal Cardano yönetişimini geliştirmeyi ve genişletmeyi amaçlamakta.

Oturumda uzman, geliştiricilerin konuyla ilgili son toplantılarının ardından, teklifin merkeziyetsizliği tehdit eden tek bir varlık tarafından kontrol edilen kapalı ve özel bir süreçle yürütüldüğü iddialarını reddetti.

Hoskinson şu açıklamayı yaptı:

Tüm bu temsili demokrasi olayı temelde yedi yönetişim olayından birinin kararlarını veren oy veren sınıftır ve 1694’ün tüm konsepti budur. Gerçeğin kaynağına giderek mücadelenin üstüne çıkın… CIP 1694’ü kendiniz okuyun. Bir tweet, bir ajan provokatör ya da birinin bir şeyden şikayet ettiği bir YouTube videosu gördüğünüzde bunu yapmayın.

Hoskinson, CIP’nin seçmenler için daha fazla seçenek yaratarak ağın yönetim sistemini daha ademi merkeziyetçi hale getireceğini açıklamaya devam etti. Ona göre önerinin amacı, kullanıcıların evet ya da hayır oyu vermek, oylarını devretmek ya da çekimser kalmak arasında seçim yapabilecekleri, herkesin ihtiyaçlarını yansıtan bir sistem oluşturmaktı.

İddia’lar Yanıtsız Bırakılmadı

Kısa bir süre önce, Web 3 danışmanlarından Vanessa Harris’in CIP-1694 düzenlemesinin Cardano’nun geliştiricileri olan Input-Output Global’in (IOG) projeyi kontrol etmeye devam etmesini sağlamak için tasarlandığını iddia etmesinin ardından Hoskinson benzer iddialara yanıt vermek zorunda kaldı.

Ona göre, teklif Cardano’nun anayasa komitesine IOG içerisindeki kişileri tehlikeye atacak ve yönetim kararlarını ağ kullanıcılarının kararlarıyla karşı karşıya getirecek muazzam yetkiler verecek. Yine Harris’e göre, bir güvensizlik oyu temsilcilerin çoğunluğunu gerektireceğinden komiteyi değiştirmek de çok zor olacak.

5 Mart’ta attığı tweet’te ise şöyle söyledi:

CIP-1694, IOG ve diğerlerinin olağanüstü durumlar dışında Cardano üzerindeki kontrolünü asla kaybetmeyeceği şekilde düzenlenmiştir. Bu sadece merkezi olmayan yönetişimin bir cilasıdır.

İlginç bir şekilde, Hoskinson bu iddiayı kategorik olarak yanlış ve FUD’un nasıl yayıldığının harika bir örneği olarak nitelendirerek hızla reddetti.

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