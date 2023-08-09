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  •   Tecrübeli Analistten Bitcoin İçin Ayı Alarmı! Kritik Eşik Aşılmadan Rahat Yok!

Tecrübeli Analistten Bitcoin İçin Ayı Alarmı! Kritik Eşik Aşılmadan Rahat Yok!

Özet

  • - Kripto para analisti DonAlt, Bitcoin'in ayı bölgesine girdiğini, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.
  • - DonAlt, bu düşüş trendinde BlackRock'ın spot Bitcoin ETF başvurusunun bariyer görevi gördüğüne dikkat çekti.
  • - Analist BTC'nin haftayı 30 bin doların üzerinde kapatması halinde yeniden yükselişin konuşulabileceğine inanıyor.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
11:03
9 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bu yılın başında büyük yükselişi yakalamayı başaran kripto para analisti ve trader’ı DonAlt, en büyük kripto para Bitcoin‘deki (BTC) trendin ayıların kontrolüne geçtiğine inandığını açıkladı. Analiste Bitcoin’in ayı bölgesine girdiğini belirterek yatırımcılara dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

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Anonim kripto para analisti DonAlt, Bitcoin‘in destek olarak 30 bin dolar seviyesinin kaybetmesinin ardından ayı bölgesine girdiğine dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Bitcoin’in şu anda istikrarlı bir düşüş trendi içinde olduğunu söyleyen DonAlt, “Aşağı yöndeki hareket yavaş ama çok tutarlı oldu, bazıları buna düşüş diyebilir, ama ben buna düşüş trendi diyorum. Kısa vadede 30 bin dolar seviyesinin geçilmesi iyi olacak. 20 bin dolar seviyesinin üzerinde kalınması ise uzun vadede iyi olacak. 27 bin dolar seviyesinin üzerinde kalırsak işler yeterince iyi olabilir.” dedi.

Kripto para analisti ayrıca Bitcoin’in Haziran ayından bu yana düşüş trendinde olduğunu, ancak BlackRock’ın spot bazlı Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) yaptığı başvurunun kripto kralı için destekleyici görevi görmesini sağladığı belirterek potansiyel bir vurgu yaptı:

BlackRock sayesinde büyük ölçüde ayakta kaldık. ETF’lerinin yakında onaylanacağını düşünüyorsanız aynı sonuca bahis yapabilirsiniz. Gecikeceğini ya da reddedileceğini düşünüyorsanız, önemli ölçüde daha düşük bir hedef seviye belirlemeniz gerekiyor.

Analiste Göre Haftalık Kapanış 30 Bin Doların Üzerinde Olmalı

DonAlt her ne kadar BTC‘nin düşüş trendinde olduğunu söylüyor olsa da kripto kralının son 24 saatteki 30 bin doların üzerine yaptığı kısa vadeli sıçramanın boğaların henüz geri çekilmediğini gösterdiğini söyledi. Analist, Bitcoin’in yeniden yükseliş trendine girebilmesi için haftayı 30 bin doların üzerinde kapatması gerektiğini söyledi:

Haftalık zaman diliminde hala 30 bin dolar direncinin altındayız. Yeniden satın alma yönlü işlem yapabilmeyi düşünebilmem için en azından bu seviyenin üzerinde kapanış yapılması gerekiyor. Bununla birlikte, şimdilik çöküşün devam etmiyor oluşu haftalardır gördüğüm ilk iyi işaret.

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