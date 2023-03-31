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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile 2 yılı aşkın süredir mahkemelik olan Ripple ve onun ihraç ettiği XRP son birkaç aydır sık sık haberlerde yer alıyor. XRP, bir kez daha haberlere konu oldu ancak bu kez XRP destekçileri ve yatırımcıları sevinebilir. Güney Kore’de XRP için işlem hacmi milyarlarca dolara yükselirken, altcoin geçtiğimiz haftada yüzde 25’i aşan değer artışı ile karşı karşıya kaldı.

Güney Koreli Kripto Para Borsalarındaki XRP İşlem Hacmi Uçtu

XRP‘nin işlem hacmi, altcoin’in bir önceki haftaya göre değerini yüzde 25’in üzerinde artırmasının bir sonucu olarak Güney Kore’nin hacim bakımından en büyük üç kripto para borsası olan UpBit, Bithumb ve Korbit’te milyarlarca dolara fırladı. Bu kripto para borsalarındaki işlem hacminin çoğunluğunun genellikle Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘dan (ETH) geldiği için XRP hacmindeki artış özellikle dikkat çekici olarak görülebilir.

UpBit, dünya çapında XRP alım satım hacmine liderlik ederek yaklaşık 790 milyon dolarlık işlem hacmi üretirken dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’de 720 milyon dolarlık işlem hacmi üretildi.

XRP’deki Rallinin Tetikleyicileri

Güney Koreli yatırımcılar, kripto para dünyasında zaman zaman çeşitli altcoin’lerde coşkulu ralliler yaptırmalarıyla tanınıyorlar. XRP’ye olan talep, yerel kripto para borsalarındaki Bitcoin fiyatlarının uluslararası muadillerine kıyasla yüzde 30’a varan bir primle işlem görmesine neden olduğu bölgeden geliyor. Elbetteki XRP için üretilen işlem hacminin bir kısmı, yatırımcıların hacimleri şişirmek ve aktif piyasa görünümü vermek için aynı ürünü tekrar tekrar alıp satarak aldatıcı bir ticareti taktiği olan yıkama ticaretinin sonucu da olabilir.

Altcoin’e olan ilgi ayrıca ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu‘nun (CFTC) Binance’e karşı açtığı davada BTC, ETH ve LTC gibi varlıkları emtia olarak sınıflandırması XRP için de benzer bir sınıflandırılmanın yapılabileceği beklentisiyle de arttı. Öte yandan XRP şu anda piyasalarda yükseliş görünümüne sahip gibi görünüyor. Bu, SEC’in Ripple’a ve yöneticilerine karşı açtığı ve 2 yılı aşkın süredir devam eden davada mahkemenin şirket lehine karar vereceğine dönük umutlu bekleyişin de bir sonucu.

CoinmarketCap’in sağladığı veriler Ripple‘ın XRP’sinin son 24 saatte yüzde 2,01 yükselişle psikolojik olarak önemli bir seviye olan 0,50 doların üzerinde, 0,5451 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.