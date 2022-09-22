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Tahminleriyle Nam Salan Analistten Çarpıcı Bitcoin Değerlendirmesi!

Piyasalara teknik analizleri ve tahminleriyle nam salan kıdemli analist Bitcoin (BTC) hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!
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22 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında yaşanan derin düşüşleri tahmin eden tecrübeli analist, Federal Rezerv’in faiz açıklamalarının ardından piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’i nasıl bir fiyatlama bekleyeceği konusunda görüşlerini bildirdi.

Bitcoin’de Derin Düşüş!

Cyrpto Capo adıyla bilinen kıdemli analist Twitter üzerinden 525.000 takipçisine Bitcoin ve kripto para piyasalarının toplantıya öncülük etmesinin ardından düşüş trendini sürdürmek için geri çekilmesini beklediğini duyurdu. Kıdemli analist bugün erken saatlerde yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Günaydın. FOMC öncesi sahte bir yükseliş ve sonrasında düşüş trendinin devam etmesi bekleniyor. Ne kadar yükseğe çıkabilir? İlk hedef 20.300-20.600 olacaktır. Bu seviyeyi kırarsa 22.800-23.000 görebiliriz. Ayrıca her sıçramanın kısa bir fırsat olduğunu unutmayın.

FOMC’deki yetkililerin faiz oranlarını 75 baz puan olarak bir kez daha arttı. Yaşanan artışın kripto para birimleri gibi riskli varlıklar üzerinde daha fazla baskı oluşturması bekleniyor. Kıdemli analistin bahsettiği sahte fiyat yükselişi genel piyasalarda, yaşanan küçük çaplı bir artışın ardından trendin tersine dönmesi ve yatırımcıların zor durumda kaldığı bir terimdir. Ayrıca uzman analist yaşanabilecek ani bir rallinin ardından lider kripto para birimi olan Bitcoin’in mevcut konumunda yaklaşık olarak %27 oranına varan değer kaybı ile 14.000 ile 16.000 ABD doları seviyesine kadar bir düşüş hedefi belirlediğini öne sürdü.

Altcoin Yorumu

Yakından takip edilen analist Bitcoin tahminlerinin ardından, altcoin piyasasını da ele alıyor. Uzman isim açıklamalarında altcoinler ile ilgili şunları söyledi:

Yaşanan sıçramanın ardından altcoinlerde short işlemi arayacağım.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %73 düşüşle 18.870 dolar seviyesinden işlem görüyor. Capo’nun 14.000 dolar seviyesinde  bulunan en düşük fiyat hedefine yaşanacak gerileme, 2021 yılındaki 69.000 dolarlık rekor seviyeden %79.8 oranında tam bir düzeltmeyi temsil edecektir.

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