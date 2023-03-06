Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? Bunun temel ve teknik taraftaki gerekçeleri neler? Kripto paraların bir sonraki hedefleri neler olacak?

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Bitcoin fiyatı günlerdir 16.800 dolar seviyesindeki düşük volatiliteye sahip günlerini hatırlatan bir hareket yapıyor. Dört saatlik grafik adeta bir Bitcoin’in adete bir stablecoin gibi hareket ettiğini gösteriyor. Silvergate Bank’ın potansiyel iflası ve Mart ayının yoğun gündemi yatırımcıları tedirgin ediyor. Düşüşün temel sebepleri ve bundan sonra olacaklar neler?

Bitcoin, Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Bunun birçok sebebi var ancak günah keçisi diyebileceğimiz gerekçe Silvergate Bank hakkında artan iflas beklentisidir. Banka zor durumda olduğunu kabul etti ve iflası halinde çöken sadece kendisi olmayacak. Düzenleyicilerin eline vereceği koz nedeniyle kripto para şirketlerinin daha da zor duruma girdiğini göreceğiz. Peki düşüşün diğer sebepleri neler?

Yarın ve Çarşamba günü akşamları Fed Başkanı Powell önemli açıklamalarda bulunacak. Ekonominin güncel durumu ve bundan sonraki yol haritalarına dair kapsamlı bir sunum göreceğiz. Yarın gelecek açıklamalar enflasyon hedefinden faiz tavanının yukarı çekilme ihtimaline dair her şeyi içerdiğinden yatırımcıları tedirgin ediyor ve risk almak istemeyenler satış yönlü pozisyon alıyor.

Fed üyeleri 50bp artış ihtimalini daha yüksek sesle dillendiriyor.

üyeleri 50bp artış ihtimalini daha yüksek sesle dillendiriyor. İstihdam halen güçlü ve Cuma günü gelecek Tarım Dışı İstihdam verisi Bitcoin’de büyük bir kırılım tetikleyebilir. Eğer 200 bin üstünde çok üstünde bir rakam görürsek BTC 21.800 desteğini de kaybedebilir.

Kripto Paralar Yorum

Bitcoin (BTC) fiyatı, yılın başından bu yana yükselen bir destek hattından aşağı kırıldı. Bu düşüş eğilimli gelişme Bitcoin için önemli bir düşüşün başlangıcı olabilir. Bitcoin fiyat geçmişi 25 Şubat’taki 25.250 dolarlık en yüksek seviyeden bu yana düşüş eğiliminde. Bunun teknik cephede 3 sebebi var. İlk olarak, BTC fiyatı 23.800 dolar direnç alanının üzerine çıktı. Bu tür sapmalar düşüş gelişmeleri olarak kabul edilir ve çoğu zaman düşüş eğiliminin tersine dönmesine neden olur.

İkinci olarak, sapmadan önce günlük RSI’da önemli bir düşüş sapması yaşandı. RSI şu anda 50’nin altında, bu da başka bir düşüş işareti. Son olarak, BTC yükselen bir destek hattından aşağı doğru kırıldı ve bu da yukarı doğru hareketin tamamlandığını gösteriyor. Düşüş devam ederse, en yakın destek 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesi ve yatay bir destek alanı tarafından oluşturulan 20.850 dolar seviyesidir.

Fakat Bitcoin fiyatı 23.800 dolarlık direnç alanını geri kazanırsa BTC’nin 27.000 dolara kadar gittiğini görebiliriz. Önümüzdeki günlerde gelecek verilere göre Bitcoin yönünü tayin edecek. Altcoinler de daha önce olduğu gibi BTC’yi takip edecek. Kripto paraların direkt olarak fiyatlayacağı gelişmeleri her zaman olduğu gibi anlık olarak buradan duyurup yorumluyor olacağız. Yoğun gündemden geri kalmamak için yarın 18:00 itibariyle bizi daha sıkı takip etmeye devam edin.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.