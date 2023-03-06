Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Sözün Özü: İşte Olacaklar! Bitcoin (BTC) ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Sözün Özü: İşte Olacaklar! Bitcoin (BTC) ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? Bunun temel ve teknik taraftaki gerekçeleri neler? Kripto paraların bir sonraki hedefleri neler olacak?
19:40
6 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı günlerdir 16.800 dolar seviyesindeki düşük volatiliteye sahip günlerini hatırlatan bir hareket yapıyor. Dört saatlik grafik adeta bir Bitcoin’in adete bir stablecoin gibi hareket ettiğini gösteriyor. Silvergate Bank’ın potansiyel iflası ve Mart ayının yoğun gündemi yatırımcıları tedirgin ediyor. Düşüşün temel sebepleri ve bundan sonra olacaklar neler?

Bitcoin, Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Bunun birçok sebebi var ancak günah keçisi diyebileceğimiz gerekçe Silvergate Bank hakkında artan iflas beklentisidir. Banka zor durumda olduğunu kabul etti ve iflası halinde çöken sadece kendisi olmayacak. Düzenleyicilerin eline vereceği koz nedeniyle kripto para şirketlerinin daha da zor duruma girdiğini göreceğiz. Peki düşüşün diğer sebepleri neler?

  • Yarın ve Çarşamba günü akşamları Fed Başkanı Powell önemli açıklamalarda bulunacak. Ekonominin güncel durumu ve bundan sonraki yol haritalarına dair kapsamlı bir sunum göreceğiz. Yarın gelecek açıklamalar enflasyon hedefinden faiz tavanının yukarı çekilme ihtimaline dair her şeyi içerdiğinden yatırımcıları tedirgin ediyor ve risk almak istemeyenler satış yönlü pozisyon alıyor.
  • Fed üyeleri 50bp artış ihtimalini daha yüksek sesle dillendiriyor.
  • İstihdam halen güçlü ve Cuma günü gelecek Tarım Dışı İstihdam verisi Bitcoin’de büyük bir kırılım tetikleyebilir. Eğer 200 bin üstünde çok üstünde bir rakam görürsek BTC 21.800 desteğini de kaybedebilir.

Kripto Paralar Yorum

Bitcoin (BTC) fiyatı, yılın başından bu yana yükselen bir destek hattından aşağı kırıldı. Bu düşüş eğilimli gelişme Bitcoin için önemli bir düşüşün başlangıcı olabilir. Bitcoin fiyat geçmişi 25 Şubat’taki 25.250 dolarlık en yüksek seviyeden bu yana düşüş eğiliminde. Bunun teknik cephede 3 sebebi var. İlk olarak, BTC fiyatı 23.800 dolar direnç alanının üzerine çıktı. Bu tür sapmalar düşüş gelişmeleri olarak kabul edilir ve çoğu zaman düşüş eğiliminin tersine dönmesine neden olur.

İkinci olarak, sapmadan önce günlük RSI’da önemli bir düşüş sapması yaşandı. RSI şu anda 50’nin altında, bu da başka bir düşüş işareti. Son olarak, BTC yükselen bir destek hattından aşağı doğru kırıldı ve bu da yukarı doğru hareketin tamamlandığını gösteriyor. Düşüş devam ederse, en yakın destek 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesi ve yatay bir destek alanı tarafından oluşturulan 20.850 dolar seviyesidir.

Fakat Bitcoin fiyatı 23.800 dolarlık direnç alanını geri kazanırsa BTC’nin 27.000 dolara kadar gittiğini görebiliriz. Önümüzdeki günlerde gelecek verilere göre Bitcoin yönünü tayin edecek. Altcoinler de daha önce olduğu gibi BTC’yi takip edecek. Kripto paraların direkt olarak fiyatlayacağı gelişmeleri her zaman olduğu gibi anlık olarak buradan duyurup yorumluyor olacağız. Yoğun gündemden geri kalmamak için yarın 18:00 itibariyle bizi daha sıkı takip etmeye devam edin.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Dip Uyarısı Geldi! Bitcoin (BTC) Çöküşünü Bilen Analistin 2023 Kripto Para Piyasası Beklentileri!
Dip Uyarısı Geldi! Bitcoin (BTC) Çöküşünü Bilen Analistin 2023 Kripto Para Piyasası Beklentileri!
Eyvah Dedirten Açıklamalar! 4 Kripto Para Analisti Uyarıyor! Enflasyon, Faiz Tahminleri!
Eyvah Dedirten Açıklamalar! 4 Kripto Para Analisti Uyarıyor! Enflasyon, Faiz Tahminleri!
Çift Tepe Oluşturdu! Bu Kripto Parada Hedef Netleşiyor!
Çift Tepe Oluşturdu! Bu Kripto Parada Hedef Netleşiyor!
Yeni MATIC Coin Bunlar Olabilir! Yüzlerce Kat Kazanç Fırsatı! Bitcoin Destekli Akıllı Sözleşmeler!
Yeni MATIC Coin Bunlar Olabilir! Yüzlerce Kat Kazanç Fırsatı! Bitcoin Destekli Akıllı Sözleşmeler!
İşte Böyle Kazandılar! Shiba Coin Topluluğu İşi Çözdü!
İşte Böyle Kazandılar! Shiba Coin Topluluğu İşi Çözdü!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin (BTC) Adına Sıradaki Yön Neresi Olacak?
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin (BTC) Adına Sıradaki Yön Neresi Olacak?
0,16 Dolara Kadar Düşebilir! En Büyük Altcoinlerden Birinde Kıyamet Senaryosu Başladı!
0,16 Dolara Kadar Düşebilir! En Büyük Altcoinlerden Birinde Kıyamet Senaryosu Başladı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Çift Tepe Oluşturdu! Bu Kripto Parada Hedef Netleşiyor!
Düşüşü Süren Bu Altcoin İçin Korkutan Senaryo! Kayıp Yüzde 60’ı Aşabilir!
Ölüm Sinyali! Türklerin Aldığı İlk 20’deki Altcoin İçin Alarmlar Çalıyor!
Yüzde 500 Üzerinde Yükselmişti! Şimdi 17,5 Doları Hedefliyor! Bu Altcoin Tetikte!
Tahminleri Hiç Şaşmıyor! Bu Altcoin İçin Yüzde 44 Artış İçin Tarih Verildi! Sandığımızdan Daha Yakın!
Güncel NFT Haberleri
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023