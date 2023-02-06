Olması gereken bu, tüm detaylar henüz netleşmese de istenen caydırıcılık seviyesine ulaşılacak.

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Dünyanın dört bir yanında kripto paraları ilgilendiren önemli regülasyon çalışmaları yapılıyor. Bu gelişmeler ülkemizi direkt olarak etkilemese de küresel regülasyonların oluşmasındaki potansiyel etkilerine bağlı olarak dolaylı yoldan bizi bağlayabilir. Son yasal çalışma haberi İngiltere’den geldi ve hapis detayı dikkat çekiyor.

İngiltere Kripto Düzenlemesi

İngiltere için yeni kripto para yasaları henüz tam olarak kesinleşmemiş olsa da, mali düzenleyici, kuralların diğer yüksek riskli yatırımlar için olanları yansıtacağını, reklamların açık ve adil olması gerektiğini ve müşterilere aceleci satın alımları yeniden gözden geçirmeleri için 24 saatlik bir soğutma süresi sunulacağını söyledi. FCA yaptığı açıklamada şunları yazdı;

“Bu düzenleme, firmanın denizaşırı merkezli olup olmadığına veya reklamı yapmak için hangi teknolojinin kullanıldığına bakılmaksızın Birleşik Krallık tüketicilerine kripto varlıkları pazarlayan tüm firmalar için geçerli olacaktır. Şimdi harekete geçmek, Birleşik Krallık’taki tüketicilere yasal olarak tanıtım yapmaya devam edebilmelerini sağlamaya yardımcı olacaktır.”

Kripto sektörü için yeni reklam kuralları geçen yıl önerilmişti. Hazine geçen hafta, sadece tam yetkili geleneksel finans firmalarının değil, kara para aklama amacıyla kayıtlı kripto şirketlerinin de yeni kampanyaları onaylamasına izin verileceğini söyledi.

Kripto Para Hapis

Kripto para şirketleri tarafından yapılan reklamlar birçok mağdurun dev kripto para şirketleri iflas ettikten sonra isyan ettiği konuların başında geldi. Örneğin riski düşük kazanç fırsatı sunduğunu iddia eden Voyager iflas etti. Müşteri varlıklarının Zu Shu gibi yüksek riskli pozisyonlar alan isimlere dağıtan şirket reklamlarda kendini anlattığından daha farklı bir strateji izliyordu. Artık bunun bir cezası olarak. Birleşik Krallık, kayıt yaptırmayan ve yeni mevzuatın dışında reklam stratejileri oluşturan şirketlerin sorumlularına 2 yıla kadar hapis vadediyor.

“Kripto varlıklar yüksek riskli olmaya devam etmektedir. Tüketicilerin kripto varlık satın almaları halinde tüm paralarını kaybetmeye hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda defalarca uyarıda bulunduk. Birkaç kripto varlık firmasının yüksek profilli başarısızlığı gibi son olaylar, bu ürünlerin riskliliğini daha da vurgulamaktadır. Para kaybeden tüketiciler için Finansal Hizmetler Tazminat Programı kapsamında herhangi bir tazminat ödenmesi olası değildir. Yurtdışı merkezli firmalar da dahil olmak üzere Birleşik Krallık tüketicilerine pazarlama yapan kripto varlık işletmeleri bu rejime hazır olmalıdır.”

Artık özellikle kripto lending şirketleri yakın takibe alınacak ve riski örten ifadelerle reklam stratejileri oluşturanlar ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.