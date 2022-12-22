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Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından kripto para yatırımcıları ve sosyal medya platformu kullanıcıları yeni özellikleri merakla bekliyordu! Elon Musk, Twitter’a yönelik ilk hamlesini yaparak platformda Bitcoin (BTC) arama sonucu sayfasında fiyat grafiğini gösteriyor!

Twitter’da Bitcoin Grafiği

Milyarder yatırımcı Elon Musk, geçtiğimiz yıllarda Dogecoin’e (DOGE) olan yakından ilgisinden ötürü kripto para piyasalarında sıkça isminden bahsettirmişti. Milyarder yatırımcı sosyal medya platformları arasında bir dev olan Twitter’ı satın almasının ardından DOGE’da ciddi fiyat artışları yaşandı. Fiyat artışlarının sebebi olarak ise Elon Musk’ın DOGE’u Twitter’daki satın almalar için kullanacağı iddiaları gösteriliyordu. Yatırımcıların ve kullanıcıların gözleri Elon Musk’ın hamlesine yönelmişken tanınan isim Twitter’a yönelik ilk adımını lider kripto para birimi olan Bitcoin’in, arama sonucu sayfasında fiyat grafiğini paylaşması oldu.

Bununla birlikte Twitter’ın Bitcoin araması sonucunda kullanıcılara sunulan fiyat grafiğinin popüler kripto para borsası olan Robinhood’dan kullanılması yatırımcıların oldukça ilgisini çekmiş durumda. İlerleyen günlerde farklı kripto para birimlerinin fiyatlarının Twitter’a entegrasyonu sürecek mi henüz bilinmiyor.

Yenilikler Devam Edecek Mi?

Öte yandan 2023 yılına sayılı günler Twitter’ın güncellemesi yeni yılın kripto para piyasalarına yönelik ilginin artış göstermesine sebep olacak mı hep birlikte göreceğiz. Ayrıca 2022 yılı kripto para piyasaları adına pek başarılı olmadı. Piyasaların amiral gemisi Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan Kasım 2021 rekoru 69.000 dolardan yaklaşık %75 oranında bir fiyat düşüşü yaşadı. Benzer şekilde önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’da (ETH) ciddi kayıplar verdi. Yeni yılın kripto para piyasalarına iyi gelip gelmeyeceği tartışma konusu olmuşken dünya devi bir sosyal medya şirketinin ekosisteme yönelik hamlesi yatırımcılara bir umut kaynağı oldu. Elon Musk’ın Twitter’a yönelik kripto para hamlesi yıl sonu gelmeden bitti mi yoksa yeniliklerin devamı gelecek mi?