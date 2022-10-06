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En büyük kripto paralar arasında önemli bir yerde olan bu altcoin son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Kripto para kralının da yükselişinin sürdürme niyeti yok. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 20.000 doların altında alıcı buluyordu. OPEC+ tarafından enflasyonu yukarı çekebilecek bir adım atıldı, petrol üretiminin azaltılması enflasyonun daha da yükselmesi ve merkez bankalarının sıkı politikaya devamını gösteriyor.

Cardano (ADA) Yorum

Son Santiment raporuna göre, Cardano son zamanlarda pek iyi günler yaşamıyor. Yatırımcılardaki olumsuz duyguyu vurgulayan rapor ADA’nın düşen fiyatına bağlanıyor. Bununla birlikte, ADA yatırımcılarının tek kurtuluş yolu Mithril güncellemesinin vereceği destektir. Aşağıdaki paylaşımdan göreceğiniz üzere ADA diğer bazı kripto paralarla birlikte olumsuz yatırımcı duyarlılığıyla ön plana çıkıyor.

Burada, ADA’nın 7 günlük bir zaman diliminde %2’den fazla düştüğünü ve altconin halen (Vasil hard fork’a rağmen) 0,5 dolar üzerinde kalıcı olamadığını da hatırlatmak gerek. Bu nedenle, ADA’nın fiyatındaki bir iyileşme öncelikle yatırımcı duygu değişimiyle izlenecektir.

Mithril Güncellemesi Cardano

Cardano’nun popülaritesine yardımcı olacak tek unsur fiyat olmayacak. Cardano’nun hala geliştirilmekte olan Mithril güncellemesi, kripto topluluğunun ilgisini çekebilir. Bu çalışma Cardano ağında Pay Tabanlı Eşik Çoklu İmzalar sağlamak için başlatılan bir araştırma projesidir. FRCA stakepool gibi bazı stakepool’lar, Mithril Signer düğümünü önizleme-testnet havuz düğümlerinde zaten uygulamıştır. Hisse havuzlarından gelen yanıt olumlu oldu ve bu güncelleme, Cardano’nun kripto yatırımcılarından olumlu ilgi görmesi açısından önemli bir rol oynayabilir.

Paypool’lar yeni güncellemeyle ilgili heyecanlarını dile getirseler de Cardano gelir konusunda iyi bir grafik çizmiyor. Staking Rewards’a göre, ADA’yı stake ederek elde edilen toplam gelir %-14,08 oranında değer kaybetti.

Mithril, ADA fiyatını yükseltir mi bilinmez ancak ADA’nın işlem hacmi 7 Eylül tarihinden bu yana %50 oranında azaldı. MVRV oranı düşüşte ve bu veri ADA fiyatının daha da aşağıya gidebileceğini gösteriyor.

ADA fiyatının kısa vadeli görünümü negatif olsa da ağdaki güncellemenin altcoin üzerindeki ilgiyi artırma ihtimali gözden kaçırılmamalı. Eğer son güncelleme ile ADA yeniden hacim artışına başlarsa fiyatın hızla yükseldiğini görebiliriz. Elbette Bitcoin’in yönü de ADA fiyatı için büyük ölçüde belirleyici olacak.