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Bitcoin (BTC) 20.000 dolar desteğini de kaybetti. Fed’in sıkılaşmada devam sinyalleri risk piyasalarını baskılıyor. Makro ekonomik gelişmeler ve kriptonun kendine özgü sorunları 2022 yılını sürekli düşüşlerle geçirmemize neden oldu. Peki yatırımcılar Solana (SOL) için ilerleyen günlerde hangi fiyat seviyelerini görebilir? Kısa ve orta vadeli beklentiler neler?

Solana (SOL)

Solana yazı hazırlandığı sırada 31 dolardan alıcı buluyor. Son 24 saatte Binance borsasında 30,8 dolara kadar düştü. Bitcoin (BTC) yönünü yeniden aşağıya çevirdiği için altcoinlerde de U tipi toparlanma ihtimali şimdilik askıya alındı. Kripto para piyasalarını domine eden BTC için önümüzdeki haftalarda da pek parlak bir gelecek ön görülmüyor. Birçok analist kısa vadede ufak toparlanmalar görsek de BTC fiyatının küresel gelişmelerden dolayı düşüşüne devam edeceğini söylüyor. Özellikle Fed’in gevşeme ihtimalini tamamen rafa kaldırmış olması umutsuzluğu besliyor.

Haftalık kayıpları %3’e ulaşan Solana (SOL) şimdilik 31 dolar desteğini korumaya çalışıyor. Popüler altcoin fiyat kazanımlarını büyük ölçüde sildi. Fakat SOL özelinde güzel gelişmeler de var. Peki fiyatın düşüş devam ederse hangi seviyeleri görebiliriz? Olumlu gelişmenin detayları neler?

Solana (SOL) Haberleri

Fiyat tablolarındaki kırmızı sinyallere rağmen ekosistem büyümeye devam ediyor. Bu arada Solana News, ekosistemdeki en iyi performans gösteren dApp’ler hakkında bir güncelleme yayınladı. Gameta, dün 95.800’den fazla kullanıcıyla Solana’daki en yüksek etkinliği oluşturdu. Bunu, günlük kullanıcı sayısını 34 bin ile gören önde gelen NFT pazarı Magic Eden izledi. Özellikle düşük işlem ücreti ve hız avantajı nedeniyle orta, küçük ölçekli sermayeye sahip yatırımcılar Solana ağını yoğun biçimde kullanıyor.

Solana News ayrıca son 24 saat içinde Solana ekosisteminde en çok kazananları paylaştı. Kitty Coin Solana, %14,8’lik bir eğimle en umut verici artışı kaydetti. Onu %9,6 artışla MIM takip ederken, Marinade %8’lik artışla ilk üçü tamamladı. Başka bir gelişme, STEPN’in 94,5 milyon dolarlık işlem hacmiydi, Solana ağında en çok işlem gören token oldu.

Piyasadaki negatif ortama rağmen Solana ekosistemi büyümeye devam ediyor. Ekosistemde hem kullanıcılar hem de yatırımcılar için umut vaat eden önemli bir faaliyet var. Solana, kendisini başkalarının takip etmesi için istikrarlı ve gelişen bir model olarak tasarlamaya çalışıyor. Fiyat daha fazla düşüşte 26-28 dolar desteğine kadar gevşeyecek olsa da uzun vadede büyüyen kullanıcı tabanı Solana’yı canlı tutmaya çabalayacak.