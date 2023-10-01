  Son Dönemlerin Gözdesi Meme Token’da Veriler Konuşuyor! Token’a İlgi Sürecek Mi?

Son dönemlerde kripto para piyasalarında oldukça popülerleşen meme token Pepe’nin (PEPE) kısa tarihinde yatırımcıların büyük oranı memnun. Meme token’ın bir portföyü oluşturabilecek veya bozabilecek kararsız fiyat volatilitesi birçok kripto para birimi gözlemcisinin ilgisini çekti.

PEPE’de Yükseliş Eğiliminin Kazanımları!

Elde edilen verilerine göre 28 Eylül’de meme token’ın değeri %12 oranından fazla arttı. Yükselişi göre boğalar daha fazla kazanıma yönelmiş olabilir. Ancak ne yazık ki durum böyle gelişmedi. Bir gün sonra, 29 Eylül’de PEPE %3 oranından fazla geri çekildi. Bu durum kâr peşinde koşan yatırımcılara atfedilse de volatiliteli meme token’ın değişken davranışının doğru bir yansımasıydı.

Piyasa değerine göre üçüncü en büyük meme token, son günlerde sürekli işlem faaliyeti gördü. Belirli bir adresin piyasa hareketleri büyük ilgi gördü. Analitik şirketi Lookonchain’e göre yatırımcılar, kazançları en üst düzeye çıkarmak için düzenli olarak PEPE token’ları alıp satıyorlar. Önceki işlemlerinden 2,34 milyon dolar gibi büyük bir kazanç elde eden adres, 29 Eylül’deki işlemde 645.000 dolar değerindeki PEPE’yi satın aldı. Yatırımcıların PEPE’nin kısa vadeli beklentileri konusunda iyimser olduğu da belirtiliyor.

Santiment’ten PEPE’ye Rapor!

Ancak bu sadece bir cüzdanla sınırlı değildi. Santiment’ten alınan verilere göre balinalar, üst düzey adreslerin arzındaki ani artıştan da anlaşılacağı üzere birikimlerine yeni eklemelerde bulundu. Ayrıca borsalardaki arz da hafta boyunca önemli ölçüde azaldı. Bu durum, daha geniş bir pazar birikiminin başladığını ve PEPE’nin destek seviyelerinin test edilmesinin ardından daha da yükselebileceğini gösterebilir.

Öte yandan PEPE hakkındaki sosyal heyecan bir hafta önce zirveye ulaştıktan sonra düşüşe geçti. Bu, token’ın değerindeki istikrarlı artışa rağmen sürdü. Ek olarak ağırlıklı hissiyatın 29 Eylül itibarıyla negatif bölgeye gerilemesi, yatırımcıların kötümser bir bakış açısına sahip olduğuna işaret edebilir. PEPE, piyasaya hakim olan çok sayıda meme token’dan farklı sayılabilir. Kripto para, piyasaya sürülmesinden sonraki birkaç gün içinde 10 kat patladı yatırımcıların ilgisini büyük ölçüde çekti.