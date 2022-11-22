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Son Dakika: Twitter’da CZ’nin Son Hedefi En Büyük Bitcoin Balinası Oldu!

Binance Borsa'sı CEO'su CZ attığı son tweet ile birlikte bu sefer de okları dünyanın en büyük balinası olarak kabul edilen borsaya çevirdi.
21:10
22 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz dakikalarda Binance Borsası’nın çılgın patronu Changpeng Zhao yani bilinen diğer ismiyle CZ, Coinbase hakkında inanılmaz iddialarda bulunduğu bir tweet paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda FTX için sonun başlangıcını getirdiği tüm kripto dünyasınca kabul edilen CZ yine rahat durmayacakmış gibi görünüyor.

Bugün, geçtiğimiz dakikalarda ise en büyük BTC balinası olarak da bilinen Coinbase hakkında geçmiş verilere bağlı olarak bir tweet paylaştı.

CZ Geri Adım Attı

Geçtiğimiz saatte Coinbase ve tuttuğu BTC hakkında tweet paylaşımı yaparak yorumda bulunan CZ, nedeni bilinmemekle birlikte paylaşımını geri almış gibi görünüyor. Twitter hesabına bakıldığında yaptığı paylaşımı geri aldığı görüldü.

Daha önce yaptığı paylaşımda Coinbase Custody’nin, Grayscale için 635 bin BTC tuttuğunu belirtmişti ve bunu Yahoo haberine dayandırmıştı. 4 ay önce Coinbase’de borsada olduğunu varsayarak 600 binden az BTC olduğunu vurgulamıştı ve bunu da başka bir haber kaynağına dayandırmıştı.

Daha sonrasında CZ şunu belirtmişti:

Sadece haber raporlarını belirtiyorum, herhangi bir iddiada bulunmuyorum. Glassnode muhtemelen daha güncel verilere sahip.

Son dakika gelen açıklamaya göre ise CZ şunu belirtti:

Brian Armstrong az önce makalelerdeki rakamların yanlış olduğunu söyledi. Önceki tweet’i sildim. Sektörde şeffaflığı artırmak için birlikte çalışalım.

Coinbase CEO’su Sessiz Kalmadı

Coinbase CEO’su Brian Armstrong ise ardından şu açıklamayı yaptı:

Unutmayın ki biz halka açık bir şirketiz. (Coinbase ABD tarafından detaylı denetlemelerden geçer ve hakkında FUD yayanlar SEC tarafından soruşturulabilir)

Binance CEO’su bazı haberlerden alıntı yaparak Grayscale hakkındaki tartışmalara katılmıştı. Dönüp baktığımızda bu ay içerisinde ise FTX, Crypto.com, Gemini, Genesis hakkındaki tartışmalara katılmıştı. Alevlenen tartışmalar bu platformlara ardı ardına zarar verdi ve hatta hatta bazıları için iflasın yolunu açtı.

Tüm bu olanlar CZ’nin yine Kasım ayının ortalarında yaptığı sessizliğini daha fazla bozacağına dair açıklamayı akıllara getiriyor. Bu olayların nereye varacağı bilinmemekle birlikte CZ’nin bu yaptığı paylaşımlar kripto borsasının büyük oyuncuları ve yatırımcıları için daha sancılı süreçlerin başlangıcının habercisi de olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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