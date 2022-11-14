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Son Dakika: Türkiye FTX Konusunda Harekete Geçti!

Türkiye harekete geçti, FTX konusunda inceleme başlatan MASAK birçok bağlantılı hesaba tedbir koydu.
18:47
14 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX çöküşü birçok ülkedeki düzenleyicileri harekete geçirdi. ABD, Bahamalar, Singapur ve Japonya’nın ardından Türkiye’de hareket geçti. Milyonlarca yatırımcının tüm parasını kaybetmesine neden olan dev iflas birçok kripto para şirketinin de kayıplar yaşamasına neden oldu.

FTX Soruşturması Başlatıldı

Bugün MASAK tarafından yapılan açıklamaya göre FTX bağlantılı tüzel ve gerçek kişiler için inceleme başlatıldı. Bazı banka hesaplarına tedbir konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bugün kendi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda şunları yazdı;

“Son günlerde gerek uluslararası gerekse ulusal basın ve yayın organlarında, FTX.com ticari unvanıyla küresel ölçekte faaliyet gösteren bir kripto varlık alım satım platformunun müşterilerine yönelik yükümlülüklerini yerine getiremediği hususlarına ilişkin haberler kamuoyunun malumudur. Bilindiği üzere, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te 01.05.2021 tarihinde yapılan değişiklikle kripto varlık hizmet sağlayıcılar, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549 s. Kn.) ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak addedilmiştir. Söz konusu kurumların ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak belirlenmesinden bu yana Başkanlığımızca, bu yükümlülerin faaliyetleri Başkanlığımız görev ve yetkileri çerçevesinde analiz ve incelemeye tabi tutulmaktadır. Diğer taraftan, basında çıkan haberlere konu FTX.com ticari unvanlı küresel kripto varlık alım satım platformu ile ilişkili olan ve ülkemizde faaliyet gösteren yükümlülerin işlem ve faaliyetleri, FTX.com’a ilişkin haberler kamuoyu gündemine düşmeden daha önce Başkanlığımızca dikkatle takip edilerek yakında izlenmiş ve gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır.”

MASAK yaptığı incelemenin sonuçlarını ilgili mercilere iletecek ve adli sürecin başlatılmasını sağlayacak. MASAK görevi gereği ilişkili hesapların banka hareketlerini takip ederek bu süreçten menfaat elde eden, borsayla bağlantılı kişi ve mağdurları tespit edecek. Henüz ülkemizde net bir kripto para düzenlemesi olmasa da kullanıcı bakiyelerinin borsada rehin kalması durumu dolandırıcılık kapsamında dava konusu yapılabilir. Devam eden Thodex davasından da tecrübe edilen ilgili makamlar henüz yasal işlem başlatmadı.

FTX Türkiye

Birçok kullanıcı FTX’in global versiyonunu kullansa da ülkemizdeki kripto para yatırımcılarından FTX TR kanalıyla yatırım yapanlar da vardı. FTX TR diğer yan şirketlerden farklı olarak geçtiğimiz hafta sonu iadeleri öncelik küçük bakiyelerden olacak şekilde yapmaya başladı. Ancak tüm müşterilerin borsa profillerinde banka hesap bilgileri olmadığı için iadelerini alamayanlar oldu. FTX TR bunun için de bir form aracılığıyla kullanıcılarından IBAN bilgilerini talep etti.

Şimdilik TR versiyondaki tüm kullanıcıların parasını alıp alamayacağı konusu belirsizliğini koruyor. Çünkü FTX Global’in yaşadığı sorunlar sebebiyle birçok kullanıcı varlıklarını FTX TR’ye çekerek oradan banka hesaplarına aktardı. Bu durumun banka hesaplarındaki TL varlığını ne ölçüde etkilediği bilinmiyor. Öte yandan FTX Japonya banka hesaplarındaki varlıkların müşteri mevduatlarından büyük olduğunu açıkladı.

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