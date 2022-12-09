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Son Dakika! Sorun Yaşayan Kripto Borsasından Rahatlatan Duyuru! Altcoini Yükseliyor!

Borsa müjdeyi verdi yerel tokeninin fiyatı yükselmeye başladı. Yatırımcılar rahat bir nefes aldı.
19:02
9 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları kasım ayında yaşadığı düşüşlerin ardından çok daha kırılgan bir ortama dönüştü. Yatırımcılar endişeli şekilde borsalardaki varlıklarını soğuk cüzdanlara veya daha güvenilir gördükleri borsalara taşımaya başladı. Binance CEO’su CZ sadece 1 ayda 4-5 kripto para borsasını hedef alan paylaşımlar yaptı. 2 paylaşımını silmek zorunda kalsa da 3 paylaşım ilgili kripto para borsalarının mini bir bankrun yaşamasına neden oldu.

Kripto Borsası Açıklama

Binance borsası birkaç gün önce Mazars tarafından onaylanmış bir denetim raporu yayınlamıştı. Bugün ise Cryptocom aynı şirket tarafından onaylanmış bir rezerv kanıtı sundu. Buna göre müşteri varlıkları birebir oranda borsanın soğuk cüzdanında bulunuyor. Ancak borsasının borçları burada görülmediği için Kraken kurucusu bu tarz denetim raporlarının kendisine güven vermediğinden bahsetmişti. Yine de sektörde şeffaflığa dair atılan bu adım son derece önemli ve yeni FTX vakalarının yaşanmaması için cüzdanların denetimden geçmesi kritik önem arz ediyor. CRO fiyatı haberin ardından yükseliyor.

Dünya çapında 70 milyondan fazla kullanıcısı olan Cryptocom doğrulamayı 90’dan fazla ülkede 44.000’den fazla profesyonel istihdam eden lider bir uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması olan Mazars Group’a yaptırdı. Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) tarafından belirlenen ISRS 4400 kapsamında gerçekleştirilen bu bağımsız üçüncü taraf denetim raporu, müşteri bakiyelerimizin kullanılabilirliğini ve desteklendiğini doğrulamak için gelişmiş kriptografik prosedürler kullandı.

CRO Yükseliyor

CRO Coin fiyatı Binance CEO’sunun yaptığı paylaşımların ardından düşmüştü. Ancak bugün gelen denetim raporuyla yönünü yeniden yukarı çevirdi. Cryptocom CEO’su Kris Marszalek, “Denetlenmiş Rezerv Kanıtı sağlamak, şeffaflığı artırmak ve güveni yeniden tesis etme sürecine başlamak için tüm sektör için önemli bir adımdır” dedi.

Cryptocom birkaç kez ciddi miktarda kripto varlığı yanlış cüzdanlara göndermesiyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz ay Gate borsasına yüklü bir transfer yapıldığı ortaya çıktı ve Binance CEO’su bu konuda oldukça sert eleştiriler yaptı. Borsaların rezerv raporlarını yayınlamadan önce kendi aralarında varlık transferi yaptıklarını iddia etti. Ancak sonrasında bu transferin Gate borsasındaki Cryptocom cüzdanına gittiği ve iadenin gerçekleştiği ortaya çıktı. Cryptocom içinde bulunduğumuz kripto kışından önce çok yıllı reklam anlaşmalarına milyarlarca dolar harcamış ancak 2022 yılında işten çıkarmalar duyurmuştu. CZ bu konudan dolayı da borsayı birkaç ay önce eleştirdi.

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