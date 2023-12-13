Meme Token

Son Dakika: Solana Ekosisteminin Popüler Memecoin’i BONK Coinbase Tarafından Listelenecek

Özet

  • Coinbase, BONK listeleyeceğini açıkladı.
  • Listeleme 14 Aralık saat 20:00'de gerçekleşecek.
  • Coinbase, yatırımcıları farklı ağlardan varlık göndermemeleri konusunda uyardı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Solana ekosisteminin en popüler memecoin’i BONK, Amerika Birleşik Devletleri merkezli kripto para borsası Coinbase’de listelenecek. Resmi X sayfası üzerinden gerçekleştirilen duyuruda BONK alım satım hizmetinin 14 Aralık saat 20:00’de başlaması planlanıyor. BONK, özellikle Solana tarafında yaşanan hype sürecinde önemli bir yükseliş ivmesi kazanarak dikkat çekti.

Coinbase’den BONK Duyurusu

Solana fiyatında yaşanan yükseliş ile birlikte Solana ekosisteminde yer alan projeler gün geçtikçe popülerleşmeye ve yatırımcılarını mutlu etmeye devam ediyor. Özellikle Solana ekosisteminde yer alan en popüler memecoin projesi BONK, son dönemlerde yaşadığı değer artışı ile memecoin sektöründe dikkat çekmeyi başardı.

Yazının yazıldığı sırada 0,00001080 dolardan işlem gören ve 630 milyon dolarlık piyasa değeri ile tüm kripto varlıklarda 97. sırada, memecoin’ler arasında ise 3. sırada yer alan BONK, geçtiğimiz hafta PEPE’yi geride bırakarak önemli bir adım attı ve bu durum merkezi kripto para borsaları tarafından dikkat çekti.

Coinbase, yaptığı duyuruda yatırımcılar için BONK’un Solana ağı sözleşme adresini paylaşmayı ihmal etmedi. Farklı ağlar üzerinden gönderilen varlıkların fon kaybına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunan ekip ayrıca BONK desteğinin bazı bölgelerde kısıtlanabileceği konusunda da yatırımcıları uyardı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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