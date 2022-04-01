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Son Dakika: SEC Spot Bitcoin ETF Kararı!

Spot Bitcoin ETF geliyor mu? SEC kısa süre önce kararını açıkladı.
17:08
1 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) aylardır spot Bitcoin ETF onayı için başvurular alıyor. Geçtiğimiz yıl gelen vadeli Bitcoin ETF onayı sonrasında daha fazla spot ETF başvurusu yapıldı. Ancak SEC bugüne kadar gelen tüm başvuruları reddetti. Bugün ise Ark Invest ve 21Shares’in ortak başvurusunu karara bağladı.

SEC Spot Bitcoin ETF Kararı

Başvuru yatırımcı koruması eksikliği öne sürülerek reddedildi. Başvuru, kuralları değiştirmek ve Ark 21Shares teklifinin listelenmesine izin vermek için Cboe BZX Borsası adına yapıldı.

“Komisyon, BZX’in Borsa Yasası ve Komisyonun Uygulama Kuralları kapsamındaki önerisinin Borsa Yasası Bölüm 6(b)(5)’in gereklilikleriyle ve özellikle SEC kararında, ulusal bir menkul kıymetler borsasının kurallarının ‘dolandırıcılık ve manipülatif eylem ve uygulamaları önlemek için tasarlanmış’ ve ‘yatırımcıları ve kamu çıkarlarını korumak için’ tasarlanacağını yazdı. Yani Bitcoin Spot ETF için henüz uygun piyasa koşullarının oluşmadığına karar verdi.

Ark Investment Management ve yatırım ürünü firması 21Shares, ürünü geçtiğimiz Temmuz ayında piyasaya sürmek için bir araya geldi. Ark 21Shares’in ilk başvurusu, en son Ocak ayında olmak üzere birçok kez ertelendi.

Spot Bitcoin ETF

Mart ayının başlarında SEC hem WisdomTree hem de One River Asset Management’tan gelen Spot Bitcoin ETF başvurularının kararını erteledi. Bundan önce komisyon, NYDIG ve Global X’in spot bitcoin ETF tekliflerinin yanı sıra Fidelity, First Trust, Kryptoin ve Van Eck’in başvurularını reddetti.

Bloomberg Intelligence analistleri Mart ayında, borsaları yeniden tanımlayan kural önerileri sebebiyle onayların 2023 ortasına kadar gelmesini bekliyor. SEC kuralı değişikliği göz önüne alındığında, spot Bitcoin ETF onayı için gerekli zemin oluşacak. Kripto para borsalarının düzenleyici çerçevesi netleşecek. Biden tarafından verilen başkanlık emrinin de kripto paraların maruz kaldığı belirsiz yasal zemini normalleştirmesi umuluyor.

ABD Başkanı Biden, blockchain tabanlı dijital doların ve kripto paraların potansiyel risk/faydalarının araştırılmasını istemişti. Dünyanın dört bir yanında devam eden regülasyon çalışmaları henüz tam anlamıyla olgunlaşmış değil. Ülkemizde de ilgili kurumlar çalışmalarına devam ediyor ancak yatırımcılar henüz net tür düzenlemelere tabi olacaklarını bilmiyor.

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