Duyuruda sistem bakımından bahsediliyor ancak hem zamanlaması hem de süreci bakımından bu açıklama yatırımcıları rahatsız etti. FTX iflası sonrasında zincirleme çöküşten endişe ediliyor.

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FTX iflasının ardından beklenen artçı sarsıntılar gelmeye başladı. Popüler kripto para borsalarından biri daha. Borsa tarafından bugün yapılan duyuruya göre para çekme işlemleri askıya alındı. Yapılan duyurunun FTX borsasındaki potansiyel kayıplarla ilgisi ise henüz bilinmiyor. Kripto para yatırımcılarının olası riskleri önlemek için soğuk cüzdan ve mülkiyeti sahibine ait cüzdanları kullanması yararlı olabilir.

AAX Duyurusu

2019’da Hong Kong’da kurulan bir türev borsası olan AAX, aniden alım satım, para çekme vb. dahil tüm işlemleri askıya alacağını duyurdu. Kullanıcı varlıklarının düzeltilmesi ve geri yüklenmesi 7-10 gün sürecek. Borsa tarafından yapılan duyuru şöyle;

“Mevcut sistem yükseltmeleri üçüncü taraf ortağımızın tüm kullanıcıların varlık verilerini düzeltmesini ve geri yükselmesini gerektirir. Mevcut piyasa durumu nedeniyle entegrasyon normalden daha uzun sürüyor ve 7-10 gün içinde tamamlanabilecek. Rahatsızlık için özür dileriz, düzenli faaliyete devam etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz”.

Ancak Thodex yatırımcıları bu hikayeyi zaten biliyor. Bahsi geçen güncellemenin gerçekten belirtildiği gibi bir sistem yükseltmesi olup olmadığını ise zaman gösterecek. AAX yetkilisi Ben Casalin ise yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

“Bakım daha uzun sürebilir bu yüzden herkesi rahatlatmak için para çekme işlemlerini bu süreçte açık bırakmayı değerlendiriyoruz. Lütfen ekipten bilgi bekleyin, rezerv kanıtıyla birlikte bu konu hakkında ayrı bir duyuru daha yapacağız. FTX durumu herkesi korkuttu ve bu da operasyon ekibi üzerinde baskı oluşturuyor. Sistemin güvende olduğundan emin olmalıyız eğer daha uzun sürerse müşteri konforu için bazı temel özellikleri aktifleştirebiliriz.

Kripto Para Borsaları Güvenli Mi?

Binance CEO’su tarafından yapılan açıklamalar kripto para endüstrisinde zincirleme iflasa işaret ediyor. CZ bugün acı verici olsa da kripto para endüstrisinin kötü aktörlerden arınacağını söyledi. Ardından Cryptocom tarafından yapılan transferlere dikkat çekerek dün yaptığı “konuşmaya başlayacağım” sözünün arkasında durdu. Bahsi geçen borsa rezerv kanıtından önce Binance borsasında 200 milyon dolar çekmişti ve rezervlerinde ciddi miktarda SHIB tuttuğu ortaya çıktı. Rezerv dağılımının borsa kullanıcılarının yönelimini gösterdiği için çok bir önemi yok ancak FTX iflası sonrasında kripto Twitter’da bu FUD hızla büyüyor.

Kripto para yatırımcılarının mülkiyeti kendilerine ait cüzdanları da denemeleri gerektiğini söyleyen CZ, satın aldığı Trust Wallet’ı tavsiye etti. Bu açıklamaların ardından cüzdanın yerel token TWT %50’nin üzerinde artış yaşadı. Aynı zaman dYdX borsanın tokeni de 2,3 doları aştı. Bitcoin fiyatı çökmeden önce dYdX daha düşük bir rakamdan alıcı buluyordu.