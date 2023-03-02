Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Son DAKİKA! Önce Binance Şimdi Coinbase! Kriptoda İşler Karışıyor!

Son DAKİKA! Önce Binance Şimdi Coinbase! Kriptoda İşler Karışıyor!

ABD'li kripto şirketleri için işler karışıyor. En büyük ortaklarından birinin gemisinde onarılamaz bir delik açıldı. Şimdi Coinbase ortaklığını sonlandırıyor.
16:24
2 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları 14 ayı aşan ayı piyasalarında büyük darbeler aldı ancak halen kripto para kışı bitmiş değil. ABD’nin kripto odaklı regülasyonları olgunlaşana kadar sorunlar devam edecek gibi görünüyor. Binance borsasının ardından Coinbase de Silvergate Bank ile yollarını ayırdı. Banka yakın zamana kadar USD transferleri için birçok dev kripto şirketinin ana ortağıydı. Ancak FTX çöküşü ona büyük zarar verdi.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Coinbase, Prime Müşterileri için Silvergate’ten Signature Bank’a geçiş yapıyor. Bu değişiklik ABD doları cinsinden bankacılık işlemlerine özeldir ve sterlin veya avro cinsinden ödeme talimatlarını etkilemez ve hemen yürürlüğe girer Kripto borsası Coinbase, Prime hesap sahiplerine yönelik hizmetini kolaylaştırmak için Signature Bank’a (SBNY) geçiş yaptı. Coinbase daha önce bu hizmet için Silvergate Bank’ı kullanıyordu.

“Coinbase artık Silvergate’e ödeme göndermiyor ve buradan gelen ödemeleri kabul etmiyor. Coinbase borsasının Silvergate’e minimum maruziyeti (ticari ilişkisi) bulunuyor”.

Haber, Silvergate‘in Çarşamba günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na “iyi sermayelendirilmemiş” olabileceğini söylemesinin ve ajansa yaptığı bir başvuruda “işini yeniden değerlendirdiğini” söylemesinin ardından geldi. Hisseler piyasa öncesi işlemlerde tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Fintech ve kripto için büyük bir banka olan Silvergate, yıllık mali raporunu zamanında sunamayacağını söyledi. Silvergate şunu yazmıştı;

“Menkul kıymetler portföyündeki geçici olmayan değer düşüklüğü ile ilgili daha fazla zarar kaydetmeyi bekliyoruz”.

Bankalara Kripto Para Uyarısı

Fed başkanı dahil birçok üst düzey yetkili kripto para piyasalarındaki dalgalanmanın ABD ekonomisine zarar verme ihtimalini fazlasıyla önemliyor. Silvergate Bank kripto dostu bir çözüm olduğu için birçok borsa tarafından kullanılıyordu. Bu durum onun geçtiğimiz yıl yaşanan kripto çöküşünden etkilenmesine neden oldu. Detayları henüz açıklanmamış olsa da bankanın verdiği kredilerde ve aldığı teminatlarda sorun yaşadığı düşünüyor. ABD’li Senatörler bu bankayı yakın takibe alıp kripto paralarla arasına mesafe koymasını istedi ve birkaç hafta içinde Binance ile anlaşmanın sonlandırıldığı açıklandı. Banka, kripto risklerini azaltmak için bazı önemli adımlar atacağını da duyurdu.

Ardından son 24 saattir yaşanan şeyler oldu. Borsada işlem gören bir şirket olan Silvergate son raporlarını açıklayamadığı için hisselerinde %50’ye yakın düşüş gördü. Piyasaların açılmasıyla birlikte kaybın daha da derinleşmesiyle iflasa kadar giden bir süreç görebiliriz. Coinbase muhtemelen bu riski göze almak istemediği için Signature ile çalışmaya karar verdi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Fed Açıklamaları Şimdi Geldi! Mart Ayında Faizler Ne Kadar Artacak?
Fed Açıklamaları Şimdi Geldi! Mart Ayında Faizler Ne Kadar Artacak?
Altcoinler Düşüyor! İngiltere Bankalarından Kripto Kararı!
Altcoinler Düşüyor! İngiltere Bankalarından Kripto Kararı!
ABD Şimdi Açıkladı Kripto Paralar Hareketleniyor!
ABD Şimdi Açıkladı Kripto Paralar Hareketleniyor!
Dev Kripto Para Borsası Binance’da Flaş Hazırlık! Başvuru Yapacak!
Dev Kripto Para Borsası Binance’da Flaş Hazırlık! Başvuru Yapacak!
Yüzde 92! Altcoin Listeleniyor! Coinbase Müjdeyi Verdi!
Yüzde 92! Altcoin Listeleniyor! Coinbase Müjdeyi Verdi!
Fed Son Dakika Açıklamaları! Kripto, Altın, Dolar, Bitcoin Tetikte! Sırada Ne Var?
Fed Son Dakika Açıklamaları! Kripto, Altın, Dolar, Bitcoin Tetikte! Sırada Ne Var?
Chiliz Son Dakika Müjdesini Verdi! CHZ Coin Fiyatı Yükseliyor!
Chiliz Son Dakika Müjdesini Verdi! CHZ Coin Fiyatı Yükseliyor!
Fiyatı Uçuyor Çünkü Dev Borsayla Anlaştı! Bu Altcoine Dikkat!
Fiyatı Uçuyor Çünkü Dev Borsayla Anlaştı! Bu Altcoine Dikkat!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Güncel NFT Haberleri
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023