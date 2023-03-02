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Kripto para yatırımcıları 14 ayı aşan ayı piyasalarında büyük darbeler aldı ancak halen kripto para kışı bitmiş değil. ABD’nin kripto odaklı regülasyonları olgunlaşana kadar sorunlar devam edecek gibi görünüyor. Binance borsasının ardından Coinbase de Silvergate Bank ile yollarını ayırdı. Banka yakın zamana kadar USD transferleri için birçok dev kripto şirketinin ana ortağıydı. Ancak FTX çöküşü ona büyük zarar verdi.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Coinbase, Prime Müşterileri için Silvergate’ten Signature Bank’a geçiş yapıyor. Bu değişiklik ABD doları cinsinden bankacılık işlemlerine özeldir ve sterlin veya avro cinsinden ödeme talimatlarını etkilemez ve hemen yürürlüğe girer Kripto borsası Coinbase, Prime hesap sahiplerine yönelik hizmetini kolaylaştırmak için Signature Bank’a (SBNY) geçiş yaptı. Coinbase daha önce bu hizmet için Silvergate Bank’ı kullanıyordu.

“Coinbase artık Silvergate’e ödeme göndermiyor ve buradan gelen ödemeleri kabul etmiyor. Coinbase borsasının Silvergate’e minimum maruziyeti (ticari ilişkisi) bulunuyor”.

Haber, Silvergate‘in Çarşamba günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na “iyi sermayelendirilmemiş” olabileceğini söylemesinin ve ajansa yaptığı bir başvuruda “işini yeniden değerlendirdiğini” söylemesinin ardından geldi. Hisseler piyasa öncesi işlemlerde tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Fintech ve kripto için büyük bir banka olan Silvergate, yıllık mali raporunu zamanında sunamayacağını söyledi. Silvergate şunu yazmıştı;

“Menkul kıymetler portföyündeki geçici olmayan değer düşüklüğü ile ilgili daha fazla zarar kaydetmeyi bekliyoruz”.

Bankalara Kripto Para Uyarısı

Fed başkanı dahil birçok üst düzey yetkili kripto para piyasalarındaki dalgalanmanın ABD ekonomisine zarar verme ihtimalini fazlasıyla önemliyor. Silvergate Bank kripto dostu bir çözüm olduğu için birçok borsa tarafından kullanılıyordu. Bu durum onun geçtiğimiz yıl yaşanan kripto çöküşünden etkilenmesine neden oldu. Detayları henüz açıklanmamış olsa da bankanın verdiği kredilerde ve aldığı teminatlarda sorun yaşadığı düşünüyor. ABD’li Senatörler bu bankayı yakın takibe alıp kripto paralarla arasına mesafe koymasını istedi ve birkaç hafta içinde Binance ile anlaşmanın sonlandırıldığı açıklandı. Banka, kripto risklerini azaltmak için bazı önemli adımlar atacağını da duyurdu.

Ardından son 24 saattir yaşanan şeyler oldu. Borsada işlem gören bir şirket olan Silvergate son raporlarını açıklayamadığı için hisselerinde %50’ye yakın düşüş gördü. Piyasaların açılmasıyla birlikte kaybın daha da derinleşmesiyle iflasa kadar giden bir süreç görebiliriz. Coinbase muhtemelen bu riski göze almak istemediği için Signature ile çalışmaya karar verdi.