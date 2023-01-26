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Son Dakika! Müjde Geldi Bitcoin (BTC) Roketleri Ateşledi!

Kripto para piyasalarında yaşanan bu müjde ile Bitcoin (BTC) fiyatı uçuşa geçti! Kripto para biriminde 24.000 dolar seviyesi görülecek mi?
01:24
26 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), yatırımcıların psikolojik seviye olarak nitelendirdiği 20.000 doları aşmasıyla birlikte rallisini hızlandırdı. Dünya devi Tesla’nın 2022 yılının son çeyreğine ait kazanç raporlarını açıklamasıyla Bitcoin 24.000 dolar seviyesini zorluyor. İşte ayrıntılar!

Bitcoin Fiyatına Müjde!

Kripto para piyasalarındaki etkin rolüyle bilinen, birçok tartışmanın ve fiyat hareketlerinin başrolü Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olarak görev yaptığı Tesla’nın 2022 yılına ait kazanç raporlarını açıklamasıyla Bitcoin adeta şaha kalktı. Raporların öncesinde 22.500 dolar seviyelerinde işlem gören lider kripto para birimi Bitcoin, yazı kaleme alındığında 23.816 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcıların ani yükselişlere tanık olduğu raporlara göre, Tesla 2022 yılı içerisinde Bitcoin alım satımı yapmadı. Ayrıca Tesla, kuruluş yılı itibari ile en yüksek kazancı 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdi.

Tesla tarafından açıklanan raporlarda, 2022 4.çeyreğinin kazanç raporları beklentisi 24.68 milyar dolar beklentisinin aşağısında kalarak 24.3 milyar dolar olarak açıklandı. Ancak Bitcoin alım satımı yapmaması kripto para yatırımcıları tarafından olumlu olarak karşılanarak BTC fiyatında ciddi artışlara neden oldu. Geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde kripto para piyasalarında etkisini ciddi anlamda arttıran ayı sezonunda etkisiyle dünya devi şirket, mevcut BTC bakiyesinin %75 gibi önemli bir kısmını tasfiye ettiğini belirtmişti.

Genel Piyasa Yükselişi!

Öte yandan piyasalarda yaşanan yükseliş yalnızca Bitcoin’de değil genel kripto para pazarında yükseliş ivmesi oluşturdu. Önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH), raporların açıklanmasının hemen öncesinde 1.500 dolar seviyelerinde işlem görüyorken, açıklama ile ani bir yükseliş hareketi kaydedip 1.641 dolara ulaştı. Lider akıllı sözleşme platformu yazı kaleme alındığında kazancının bir kısmını kaybederek 1.615 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca Tesla raporlarının etkisinin önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarında daha net bir şekilde hissedileceği iddia ediliyor.

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