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Yazı hazırlandığı sırada günlük kapanışa hazırlanan kral kripto para birimi 25.000 doların altına yeni bir dip hedefliyor. Ancak yatırımcıları sevindiren bir son dakika gelişmesi oldu. Bitcoin’e inancını her fırsatta dile getiren Miami belediye başkanı artık resmen ABD başkanlık adayı. Kripto dostu söylemler adaylar arasında yaygınlaşmışken son adım ses getirebilir.

Kripto Paralar Son Dakika

Miami Belediye Başkanı Francis X. Suarez, ABD Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Suarez, daha önce Miami’nin küresel bir kripto merkezi olmasını istediğini, 1.9 trilyon dolarlık teşvik tasarısının kabul edilmesinin ardından kişisel olarak kriptoya yatırım yaptığını açıklamıştı.

Suarez bugün Federal Seçim Komisyonu’na Cumhuriyetçi olarak başvurdu, yani partisinin adaylığı için eski Başkan Donald Trump‘a meydan okuyacak. Francis X. Suarez, 2017’de göreve geldiğinden beri kripto para biriminin açık sözlü bir savunucusu oldu ve onun adaylığıyla Cumhuriyetçiler daha büyük destek toplayabilir.

Tek sorun Trump’ın favori aday oluşu. Son anketlerde Trump en yakın rakibine 30 puandan fazla fark attı ve önümüzdeki yıl aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hakkında devam eden yargılamanın buna engel olup olmayacağı ise henüz belli değil. Uzmanlar başlatılan davanın 2025 yılına kadar sonuçlanmasını beklemiyor.

ABD Seçimleri ve Kripto

Önümüzdeki yılın Kasım ayında yapılması beklenen seçimde Biden ve Trump’ın yarışma ihtimali yüksek görünüyor. Kripto paralar için devasa vergiler talep eden Biden son 1 yıldır ciddi destek kaybetti. Diğer taraftan Trump’ın karşı karşıya kaldığı suçlamalar onun yarıştan diskalifiye edilmesi için bir oyun gibi algılanıyor. Trump yanlıları son casusluk davasının seçimler için açıldığına inanıyor. Hatta Trump yanlısı medyada Biden hakkında diktatör yakıştırmalarının bile yapılmaya başlandığını gördük.

Başkanlık adaylarının belirlenmesi süreci tüm bu devam eden kaos nedeniyle heyecanlı olacak. Trump ve diğer Cumhuriyetçi adaylar kripto paralarla ilgili ılımlı hamleler yapsa da Suarez yıllardır Bitcoin’den desteğini esirgemeyen bir isim. Onun aday olması kripto paralar için ABD’de daha rahat bir dönemin başlamasını sağlayabilir.