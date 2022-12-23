Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Son DAKİKA! Kripto Para Vergi Müjdesi!

2022 yılına dair kafa karışıklığı böylece son bulmuş oldu. Biden yönetimi müjdeyi verdi.
22:54
23 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD kripto paralar konusunda vergi müjdesini duyurdu. Artık yatırımcılar rahat bir nefes alabilir. Bu durumun kripto paraya olan talebi pozitif etkilemesi bekleniyor. Kripto para brokerleri, yönetim kuralları yazmayı bitirene kadar müşterilerin kazançlarını IRS’ye bildirmeye başlamak zorunda değil İç Gelir Servisi, PayPal ve Venmo gibi üçüncü taraf uzlaşma kuruluşlarının toplam ödemelerde minimum 600 dolar eşiğini aşan işlemleri raporlamasını gerektiren yeni gereklilikleri gelecek yıla kadar erteliyor.

Kripto Para Vergisi

IRS Komisyon Üyesi Doug O’Donnell, içinde bulunduğumuz yılı bir “geçiş dönemi” olarak tanımlayan açıklamasında, “Ek süre, yaklaşan 2023 vergi beyannamesi sezonunda karışıklığı azaltmaya yardımcı olacak ve vergi mükelleflerinin yeni raporlama gerekliliklerini hazırlamaları ve anlamaları için daha fazla zaman sağlayacaktır” dedi. 2021’deki Amerikan Kurtarma Planı’nın bir parçası olarak sunulan düzenleme, ticari işlemler için vergi raporlama eşiğini önemli ölçüde düşürerek, daha önceki “yılda 200’den fazla işlem, toplam 20.000 dolar eşiğini 600 dolara çekmişti. Böyle Hazine 1 milyar doları aşan kazanç hedefliyordu.

Yeni raporlama gerekliliklerinin 1 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceğini belirten IRS, “Yasa, bir araba yolculuğunun veya yemeğin maliyetinin paylaşılması, doğum günü veya tatil hediyeleri veya bir aile üyesine veya bir başkasına ev faturası için ödeme yapılması gibi kişisel işlemleri izlemeyi amaçlamamaktadır” dedi.

Kripto Vergisi Erteleniyor

2021’de yasalaşan 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının bir parçası olarak Kongre, dijital varlık platformlarının müşterilerinin işlemlerinden elde ettikleri gelirleri 1099 formunda IRS’ye ayrıntılı olarak bildirmelerini zorunlu kıldı. On yıl içinde 28 milyar dolar gelir getireceği tahmin edilen bu hükmün amacı, sektöre geleneksel menkul kıymet komisyoncuları için geçerli olan kuralların aynısını uygulayarak kripto işlemlerinden daha fazla vergi toplamaktı.

Ancak IRS ve Hazine Bakanlığı, hükmün uygulanmasına yönelik kuralları henüz formüle etmedi ve bir komisyoncunun tanımı gibi kritik soruları çözümsüz bıraktı. IRS ve Hazine, bugün yaptıkları açıklamada, yeni raporlama gerekliliklerinin, kurumlar bunları yöneten kuralları yazmayı bitirene kadar yürürlüğe girmeyeceğini söyledi. Sonuç olarak ABD’li yatırımcılar kripto para vergisinden 2022 yılı için sorumlu olmayacak ve kurallar netleşene kadar bu düzenleme onları bağlamayacak.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Son DAKİKA! Beklenen Veriler Açıklandı Bitcoin Neden Yükseliyor?
Son DAKİKA! Beklenen Veriler Açıklandı Bitcoin Neden Yükseliyor?
Son Dakika! SBF Serbest Kalıyor! Paraların Nereye Gittiği Belli Oldu!
Son Dakika! SBF Serbest Kalıyor! Paraların Nereye Gittiği Belli Oldu!
Son DAKİKA: ABD Açıkladı Bitcoin Düştü! Kriptoda Neler Oluyor?
Son DAKİKA: ABD Açıkladı Bitcoin Düştü! Kriptoda Neler Oluyor?
Sonunda! Elon Musk Twitter’da İlk Hamlesini Yaptı İşte Bitcoin Güncellemesi!
Sonunda! Elon Musk Twitter’da İlk Hamlesini Yaptı İşte Bitcoin Güncellemesi!
Son Dakika! FTX Kurucusu İçin Beklenen Karar Verildi!
Son Dakika! FTX Kurucusu İçin Beklenen Karar Verildi!
Sıcak Gelişme! Coinbase Müjdeyi Verdi, Onay Alındı!
Sıcak Gelişme! Coinbase Müjdeyi Verdi, Onay Alındı!
Son Dakika! Binance Borsasına Altcoin Kurucusu Dava Açacak!
Son Dakika! Binance Borsasına Altcoin Kurucusu Dava Açacak!
Sıcak Gelişme! Ethereum (ETH) Delist Duyurusu!
Sıcak Gelişme! Ethereum (ETH) Delist Duyurusu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022