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ABD kripto paralar konusunda vergi müjdesini duyurdu. Artık yatırımcılar rahat bir nefes alabilir. Bu durumun kripto paraya olan talebi pozitif etkilemesi bekleniyor. Kripto para brokerleri, yönetim kuralları yazmayı bitirene kadar müşterilerin kazançlarını IRS’ye bildirmeye başlamak zorunda değil İç Gelir Servisi, PayPal ve Venmo gibi üçüncü taraf uzlaşma kuruluşlarının toplam ödemelerde minimum 600 dolar eşiğini aşan işlemleri raporlamasını gerektiren yeni gereklilikleri gelecek yıla kadar erteliyor.

Kripto Para Vergisi

IRS Komisyon Üyesi Doug O’Donnell, içinde bulunduğumuz yılı bir “geçiş dönemi” olarak tanımlayan açıklamasında, “Ek süre, yaklaşan 2023 vergi beyannamesi sezonunda karışıklığı azaltmaya yardımcı olacak ve vergi mükelleflerinin yeni raporlama gerekliliklerini hazırlamaları ve anlamaları için daha fazla zaman sağlayacaktır” dedi. 2021’deki Amerikan Kurtarma Planı’nın bir parçası olarak sunulan düzenleme, ticari işlemler için vergi raporlama eşiğini önemli ölçüde düşürerek, daha önceki “yılda 200’den fazla işlem, toplam 20.000 dolar eşiğini 600 dolara çekmişti. Böyle Hazine 1 milyar doları aşan kazanç hedefliyordu.

Yeni raporlama gerekliliklerinin 1 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceğini belirten IRS, “Yasa, bir araba yolculuğunun veya yemeğin maliyetinin paylaşılması, doğum günü veya tatil hediyeleri veya bir aile üyesine veya bir başkasına ev faturası için ödeme yapılması gibi kişisel işlemleri izlemeyi amaçlamamaktadır” dedi.

Kripto Vergisi Erteleniyor

2021’de yasalaşan 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının bir parçası olarak Kongre, dijital varlık platformlarının müşterilerinin işlemlerinden elde ettikleri gelirleri 1099 formunda IRS’ye ayrıntılı olarak bildirmelerini zorunlu kıldı. On yıl içinde 28 milyar dolar gelir getireceği tahmin edilen bu hükmün amacı, sektöre geleneksel menkul kıymet komisyoncuları için geçerli olan kuralların aynısını uygulayarak kripto işlemlerinden daha fazla vergi toplamaktı.

Ancak IRS ve Hazine Bakanlığı, hükmün uygulanmasına yönelik kuralları henüz formüle etmedi ve bir komisyoncunun tanımı gibi kritik soruları çözümsüz bıraktı. IRS ve Hazine, bugün yaptıkları açıklamada, yeni raporlama gerekliliklerinin, kurumlar bunları yöneten kuralları yazmayı bitirene kadar yürürlüğe girmeyeceğini söyledi. Sonuç olarak ABD’li yatırımcılar kripto para vergisinden 2022 yılı için sorumlu olmayacak ve kurallar netleşene kadar bu düzenleme onları bağlamayacak.