Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Son Dakika! Kripto Dünyasında Bomba Etkisi! Coinbase 23.02.2023 Tarihini Neden İşaret Etti?

Son Dakika! Kripto Dünyasında Bomba Etkisi! Coinbase 23.02.2023 Tarihini Neden İşaret Etti?

Kripto para dünyasının ortasına bomba gibi düşen olayın aktörü Coinbase resmen sır gibi bir paylaşım yaparak herkesi heyecanlandırdı.
20:45
22 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para dünyasının Binance ile birlikte adından en çok söz ettiren kripto borsası olan Coinbase geçtiğimiz dakikalarda Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak tüm kripto dünyasında heyecan yarattı. Sadece 6 saniye süren bir video ile birlikte paylaşılan tweet’te verilen tarih dikkat çekti.

Tanıdık Yüzler Yorum Yaptı

Yapılan paylaşım tüm kripto dünyasını şimdiden heyecanlandırmış görünüyor. Dakikalar içerisinde binlerce izlenme, yorum ve beğeni alan Tweet’in altında ünlü isimleri ve şirketleri de görmek mümkün.

Bunlardan bir tanesi ile belki de konu ile alakası olabilecek olan Polygon olabilir. Geçtiğimiz yılın sonunda ve bu yılın başında bir çok yenilik tanıtan Polygon’un da yorumda bulunması dikkatlerden kaçmadı. Bunun yanı sıra bir yorum da ChainLink’in temsilcisi @ChainLinkGod.eth tarafından geldi.

Şirketler Birbiriyle Yarışıyor

Polygon ve ChainLinkGod.eth’nin ardından tepkiler birbiri ardına geldi. Resmi ChainLink hesabı tweet’i alıntılarken kripto para olarak Solana da bu trene atladı. Sektör içerisinde LooksRare NFT marketplace olarak gönderi altında kendisine yer buldu.

Bunların yanı sıra gönderi altında kendisine yer bulan ve dikkat çeken kişilerden birisi ise dönem dönem adından söz ettiren, FoxBusiness SkyNews’tan da tanınan medya patronu David Gokhshtein oldu. Gokhshtein gelecek olan haberin bir token olması gerektiği yönünde görüş belirtti.

Olayın nereye varacağı hali hazırda gizemini korusa da 2 milyon görüntülenmeye yaklaşan bu Tweet, Bitcoin’in düşüş hareketi içerisinde tam bir parlak ışık oldu. Geçtiğimiz gün mali raporlarını açıklayan şirketin neden böyle bir paylaşım yaptığı ise yarın ortaya çıkacakmış gibi görünüyor. Şirket bu paylaşımın ardından yeni bir paylaşım yapmadı ve kullanıcılara cevap da vermedi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Sonunda, Kripto Para Yatırımcıları İçin! Hapis Cezası Geliyor!
Hazır Olun! Shiba Inu’de (SHIB) Olası İki Senaryo!
Hazır Olun! Shiba Inu’de (SHIB) Olası İki Senaryo!
Çin, Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Söylediğini Yaptı! Uygulama Başladı!
Çin, Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Söylediğini Yaptı! Uygulama Başladı!
Endişe Artıyor! ABD’li Yatırım Şirketinden Korkutan Dogecoin Yorumu: 2023’te Hazır Olun!
Endişe Artıyor! ABD’li Yatırım Şirketinden Korkutan Dogecoin Yorumu: 2023’te Hazır Olun!
Justin Sun’ın Altın Yumurtlayan Tavuğu! Bu Altcoin İçin Kritik Günler Başladı! Seviyelere Dikkat!
Justin Sun’ın Altın Yumurtlayan Tavuğu! Bu Altcoin İçin Kritik Günler Başladı! Seviyelere Dikkat!
Bitcoin İvme Kazandı! Uzmanlar Son Noktayı Koydu: İşte Önümüzdeki Senaryo!
Bitcoin İvme Kazandı! Uzmanlar Son Noktayı Koydu: İşte Önümüzdeki Senaryo!
Teknoloji Devi Samsung’dan Bitcoin Bombası! Yarın Geliyor!
Teknoloji Devi Samsung’dan Bitcoin Bombası! Yarın Geliyor!
Dikkat! Kripto Para Sektörü Bunu Konuşuyor! Uzmandan Kritik Bitcoin Uyarısı Geldi!
Dikkat! Kripto Para Sektörü Bunu Konuşuyor! Uzmandan Kritik Bitcoin Uyarısı Geldi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin’de Kritik Dönem! Değer Zirveye Çıktı! Bu Ne Anlama Geliyor?
Alım Fırsatı Mı? Fetch (FET), GRT ve Waves Coin Yorum!
Sürpriz Yaşamayın! BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, DOGE, SOL Yorumları!
İlk 10’daki Altcoinde Bu Seviye Beklenmeli! Son Durum Ne?
İlk Hedef Ulaştı Şimdi İki Katına Çıkacak! Bu Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Son Dakika: Yargıç Menkul Kıymettir Dedi! Kripto Token Köşeye Sıkıştı!
NFT Kralı OpenSea Tahtından Oldu! Pacman Kimliğini İfşa Etti!
Undeads Oyuncuları Merkezi Olmayan Bir Dünyaya Çekmeyi Hedefliyor
Kriptoya NBA Piyangosu! Şampiyon Takım Anlaşmayı Sağladı! Piyasaya Çıkıyor!
Popüler NFT Pazar Yerinden Yeni Rekor: Fiyata Etkisi Ne Olacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023