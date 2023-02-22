Kripto para dünyasının ortasına bomba gibi düşen olayın aktörü Coinbase resmen sır gibi bir paylaşım yaparak herkesi heyecanlandırdı.

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Kripto para dünyasının Binance ile birlikte adından en çok söz ettiren kripto borsası olan Coinbase geçtiğimiz dakikalarda Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak tüm kripto dünyasında heyecan yarattı. Sadece 6 saniye süren bir video ile birlikte paylaşılan tweet’te verilen tarih dikkat çekti.

Tanıdık Yüzler Yorum Yaptı

Yapılan paylaşım tüm kripto dünyasını şimdiden heyecanlandırmış görünüyor. Dakikalar içerisinde binlerce izlenme, yorum ve beğeni alan Tweet’in altında ünlü isimleri ve şirketleri de görmek mümkün.

Bunlardan bir tanesi ile belki de konu ile alakası olabilecek olan Polygon olabilir. Geçtiğimiz yılın sonunda ve bu yılın başında bir çok yenilik tanıtan Polygon’un da yorumda bulunması dikkatlerden kaçmadı. Bunun yanı sıra bir yorum da ChainLink’in temsilcisi @ChainLinkGod.eth tarafından geldi.

Şirketler Birbiriyle Yarışıyor

Polygon ve ChainLinkGod.eth’nin ardından tepkiler birbiri ardına geldi. Resmi ChainLink hesabı tweet’i alıntılarken kripto para olarak Solana da bu trene atladı. Sektör içerisinde LooksRare NFT marketplace olarak gönderi altında kendisine yer buldu.

Bunların yanı sıra gönderi altında kendisine yer bulan ve dikkat çeken kişilerden birisi ise dönem dönem adından söz ettiren, FoxBusiness SkyNews’tan da tanınan medya patronu David Gokhshtein oldu. Gokhshtein gelecek olan haberin bir token olması gerektiği yönünde görüş belirtti.

Olayın nereye varacağı hali hazırda gizemini korusa da 2 milyon görüntülenmeye yaklaşan bu Tweet, Bitcoin’in düşüş hareketi içerisinde tam bir parlak ışık oldu. Geçtiğimiz gün mali raporlarını açıklayan şirketin neden böyle bir paylaşım yaptığı ise yarın ortaya çıkacakmış gibi görünüyor. Şirket bu paylaşımın ardından yeni bir paylaşım yapmadı ve kullanıcılara cevap da vermedi.

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