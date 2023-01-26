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Kripto para piyasalarında Dogecoin’e (DOGE) olan ilgisiyle tanınan dünyaca ünlü Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu şirket Tesla, kazanç raporunu açıkladı. Dünya devi şirket lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) satışı gerçekleştirdi mi? Raporların kripto paralara etkisi olacak mı?

Elon Musk Etkisi!

En zengin işadamları kategorisinde yer alan Elon Musk, geçtiğimiz dönemlerde kripto para piyasalarında attığı adımlarla birçok spekülasyonlara neden olduğu belirtiliyordu. 2022 yılı içerisinde çalkantılı bir süreç ile satın aldığı sosyal medya devi Twitter’ın ardından yeniden gündeme gelen isim, Twitter üzerinde planlandığı öne sürülen güncellemelerle kripto para biriminin fiyatında ciddi değişikliklere neden olmuştu. Bununla birlikte Elon Musk, Twitter’ı satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra çalışmalara başlamış ilk olarak ise sosyal medya platformunun arama kısmına Bitcoin yazılması halinde kripto para biriminin güncel fiyatı ve grafiklerini kullanıcılarına sunmuştu. Gelişmenin ardından yeniliklerin sinyalini veren ünlü isim mevcut konum itibariyle kurucusu olduğu Tesla’nın kazanç raporlarının açıklanmasıyla yeniden gündemde.

Tesla Kazanç Raporları!

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Tesla, 2022 yılı son çeyrek kazanç raporunu açıkladı. Şirket raporlarına göre, 2022 yılının 4. çeyreğinde kazancı 24.68 milyar dolar beklentisinin aşağısında kalarak 24.3 milyar dolar olarak açıklandı. Ayrıca Tesla, 2022 yılı Temmuz ayı itibariyle mevcut bakiyesindeki Bitcoin’in yaklaşık %75 oranını kapsayan devasa bir satış işlemini duyurmuştu. Tesla Temmuz ayı içerisinde elindeki Bitcoin’in %75’ini 29.000 dolar maliyetle satarken 2022 yılının son çeyreğinde alım/satım işlemi gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklanan verilerin ardından Lider kripto para birimi olan Bitcoin, 23.048 dolarlık yatırımcıların psikolojik seviyesini aştı. Tesla raporlarının açıklanmasıyla yaşanan heyecanlı dakikaların ardından piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan BTC, yeniden 23.000 doların altına geriledi.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin, 22.971 dolar seviyesinden işlem görüyor.