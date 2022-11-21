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Son Dakika: JP Morgan Resmen Başvurdu! Şok Kripto Hamlesi!

JP Morgan dediğini yaptı ve cüzdan uygulaması için tescilini resmen aldı. Peki bundan sonra ne var?
17:12
21 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük bankası JP Morgan kripto para yatırımcıları kaos ortasında yolunu bulmaya çalışırken şok bir adım attı. Resmi olarak tescillendi ve artık JP Morgan kripto para yatırımcılarına da hizmet verecek. Peki başvurunun detayları neler? Kripto paraları neden ilgilendiriyor? Son gelişmenin tüm detayları.

JP Morgan Kripto Para

JP Morgan’ın kripto cüzdanı artık ABD’de resmi olarak tescilli bir ticari marka, evet yanlış duymadınız. Şirket zaten uzun süredir kripto paralar konusunda çalışmalar yürütüyordu ve cüzdan uygulaması için marka tescilini yaptırdı. Tescilin detaylarında şunlar yazıyor;

“SINIF 36: Finansal hizmetler, yani sanal para birimlerinin elektronik transferini sağlamak; küresel bir bilgisayar ağı aracılığıyla çevrimiçi bir topluluğun üyeleri tarafından kullanılmak üzere sanal para birimlerinin elektronik transferini sağlamak; sanal para birimlerinin finansal değişimi, kripto para birimi ödeme işleme; kredi ve nakit kart ödeme işleme hizmetleri; kredi kartı ve kredi kartı ödeme işleme hizmetleri; elektronik döviz ödeme işlemleri”

Böylece dev banka müşterilerine yukarıda saydığımız başlıklarda kripto para hizmeti verebiliyor olacak.

Kripto Paraların Geleceği

Daha önce JP Morgan analistleri tarafından paylaşılan bir görüş yazısında FTX çöküşünün uzun vadede kripto paraların geleceğine olumlu katkı sağlayacağından bahsediliyordu. Regülasyonların hızlandırılması için çöküşün bir katalizör görevi göreceğini düşünen analistler bu durumun endüstrideki büyük oyuncuları hizaya getireceğine inanıyor. Nitekim dün Biden liderliğindeki G20 toplantısının ardından yayınlanan bildirgede “kripto paraların hızla regüle edilmesi” konusu da anlaşılan başlıklar arasındaydı.

Yani kripto paraların beklediği küresel regülasyon yakın zamanda gelir. Şimdilik inovasyonu engellememek ve özgürlükleri kısıtlamamak için çalışacaklarını söylüyorlar ve kripto paralara net bir yasak gelmiyor. Bu regülasyonlar merkezi şirketlerin daha net denetlenmesi ve yatırımcıların daha az para kaybetmesi anlamına gelebilir. Muhtemelen JP Morgan yönetimi de kripto paraların gelecekte daha fazla insana ulaşacağını düşünüyor ve cüzdan ürünü için 15 Kasım tarihinde onayını böylece aldı. Ayı piyasalarının en zorlu günlerinde Fidelity, JP Morgan ve diğer devler kripto para alanına yatırımlarını sürdürüyor.

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