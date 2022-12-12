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Kripto para borsası FTX’in yeniden yapılandırılmasından sorumlu yeni CEO John Ray, yaptığı açıklamalarında şirketin çöküşüyle ilgili önceki liderler hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Başarısız Yönetim

Şirketin yeni CEO’su John J. Ray III Salı günü Meclis Finansal Hizmetler Komitesi’nde yapılacak bir duruşma için hazırlanan konuşmasında FTX borsasının içinde bulunduğu durum adına yaptığı açıklamasında önceki yöneticilerin başarısızlıklarından kaynaklandığını ileri sürdü. İflas eden kripto para borsasının yeni CEO’su John Ray açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

FTX Grubu’nun çöküşü, kontrolün çok küçük bir grup büyük ölçüde deneyimsiz ve bilgisiz bireylerin elinde mutlak olarak yoğunlaşmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor.

FTX Savunması

Bununla birlikte John Ray duruşma için hazırladığı savunmasında kripto para borsasının kullanıcı varlıkları, kardeş şirketi olan Alameda ve yatırımcıların kripto para birimlerinin saklanmasına dair şok açıklamalarda bulunarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Şirketin eski CEO’su ve yöneticilerinin yaptığı yanlışları sıralayacak olursak ilk sırada kullanıcıların varlıkları ile kripto hedge fonu Alameda’nın bakiyelerinin birbirine karıştırıldığını söyleyebilirim. Ayrıca Alameda’nın kullanıcı fonları yüksek kaldıraçlı işlemlerde kullanılarak ciddi kayıplara yol açıldı. Ayrıca şirket, kripto para birimlerinin benzersiz anahtarlarını yeterli düzeyde güvenlikli ortamlarda saklanmamıştır. FTX Group, 2021’in sonlarından 2022’ye kadar bir harcama çılgınlığına girişti ve bu süre zarfında yaklaşık 5 milyar dolar harcayarak, birçoğu için ödenen paranın sadece bir kısmına değebilecek sayısız işletme ve yatırım satın aldı.

Son olarak kripto para borsası FTX’in güvenlik yönünden zayıf olduğu konuları ele alarak şunları söyledi: