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Son Dakika: FTX’e Dava Açan CFTC’den İlk Açıklamalar Geldi!

Popüler kripto para borsası FTX'e açılan davayla alakalı ilk açıklamalar CFTC yetkililerinden geldi. Açıklamada bazı kritik noktalar işaret edildi!
23:14
9 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), dava açılan kripto para borsası hakkında ilk açıklamaları kamuoyuna duyurdu!

Kripto Paralara Düzenleme

CFTC açıklamalarında piyasalarda yaşanan FTX krizinin, kripto para piyasaları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu ve olayın ciddi bir düzenleme ihtiyacını ön plana çıkardığını belirtti. Ayrıca CFTC’den Johson, kurumun kripto para birimleri için daha büyük bir gözetim rolü için konumlanacağı sinyallerini verdi. Açıklanan raporlara göre Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve CFTC, popüler kripto para borsası olan FTX’in müşterilerinin parasını nasıl yönettiğini araştırıyor ve FTX ve FTX US’nin organizasyon yapılarını net bir şekilde anlamaya çalışıyor. Ayrıca elde edinilen verilere göre SEC’in aylardır FTX’in borç verme faaliyetlerini ve FTX ABD koluna yönelik bir çalışma yürütüyordu. Ancak SEC ve CFTC, FTX’i araştıran tek devlet kurumu değil. Geçtiğimiz ay içerisinde Texas Menkul Kıymetler Kurulu, açılan bir dosyaya göre FTX, FTX US ve CEO Sam Bankman-Fried’i menkul kıymet ihlalleri iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

FTX’den Büyük Etki!

Bununla birlikte FTX’in iddialara göre yaşadığı likidite krizi nedeniyle Binance ile bir satın alma işleminin her iki kripto para borsasının CEO’ları tarafından doğrulanmasıyla, kripto para piyasası bu haftanın başlarında büyük bir hız artışı yaşadı. Ancak yaşanan yükseliş çok uzun sürmedi. Popüler kripto para borsası FTX’in yerel token’ı olan FTT’nin fiyatı bir günden daha kısa bir sürede %78 oranında değer kaybetti. Yaşanan gelişmeler en çok FTT’yi etkilese de kripto para piyasalarının geneli bu düşüş ivmesinden payını aldı. Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) 2020 Kasım ayından bu yana görülmeyen düşük seviyeler görüldü.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin, 16.715 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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