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Son Dakika: FTX’den Silikon Vadisi’ne Milyon Dolarlık Kurtarma Talebi!

FTX'den Silikon Vadisi ve Wall Street'e bir milyon dolarlık kurtarma talebi!
21:51
8 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para piyasalarının gündemine bomba gibi düşen FTX, hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance tarafından satın alınacağı söylentileri piyasalarda yaşanan volatiliteyi oldukça arttırdı.

FTX’den Bir Milyon Dolarlık Talep

FTX yaşanan son gelişmelerin ardından Binance’dan destek almadan önce ileri düzeyde teknoloji, inovasyon, risk sermayesi ve sosyal medya firmalarının dünya çapında merkezi bölgesi olarak bilinen Silikon Vadisi ve Wall Street’in milyarder yatırımcılarından bir milyar dolarlık kurtarma paketi istendiği iddia ediliyor! Zorlu bir süreçten geçen FTX’in yardım talebine karşılık verilecek mi? Yoksa Binance satın alması gerçekleşecek mi henüz bilinmiyor. Ayrıca Binance ile FTX arasında yaşanan olaylar kripto para piyasalarında ciddi bir volatiliteye sebep oldu. Önde gelen kripto para borsası FTX’in içinde bulunduğu konum nedeniyle yerel token’ı olan FTT, fiyatında önemli bir düşüşle 10 dolar seviyesinin altına geriledi.

Piyasa Etkisi

İki dev kripto para borsası arasında yaşanan gerginlik piyasaları derinlemesine etkiledi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 19.000 dolar seviyelerinden 21.000 dolara kadar bir artış yaşandı. Gerçekleşen fiyat artışının ardından piyasaların amiral gemisi Bitcoin, yatırımcılar için psikolojik bir seviye olan 19.000 doların altın kırılarak, yazı kaleme alındığında 18.657 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca Binance borsasının

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