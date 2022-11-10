Yapılan son açıklamaya göre FTX ve ünlü bir ağ arasında büyük bir anlaşma sağlandı. Buna bağlı olarak kripto para çekimleri yapılacak.

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Bugün sabah yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Justin Sun FTX için attığı adımla birlikte borsaya ve yatırımcılarına büyük bir iyilik yapmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklamaya göre FTX borsasında Justin Sun’ın başını çektiği bir çok kripto para için 1:1 oranında işlemler yapılabilir olacak.

FTX Açıklamasının Detayları

Geçtiğimiz dakikalarda FTX’in resmi sitesinde bir yazı yayınlandı. Bu yazıda FTX borsası üzerinde Justin Sun’ın desteklediği bir dizi kripto para için işlem yapılabileceği açıklandı. Açıklama ise şu şekilde oldu:

TRX, BTT, JST, SUN ve HT sahiplerinin FTX’e 1:1 oranında harici cüzdanlara varlıklarını takas etmelerine olanak tanıyan özel bir tesis kurmak için Tron ile bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu işlevsellik 10 Kasım 2022, 18:30 UTC’de (Türkiye saati ile 21:30) etkinleştirilecek. Tron Token tesisinin tam kapasitesi haftalık olarak belirlenecek ve gelecekte gerçekleşecek güncellemeler 14:00 UTC’de gerçekleşecek. Yatırılacak miktar, para çekme talebi ve Tron tarafından sağlanacak fonlama kapasitesi gibi bir dizi faktöre bağlı olacak. Piyasaya sürülecek token miktarı ve buna karşılık gelen zaman için belirli bir program sunarak, amacımız piyasaya daha fazla netlik sağlamak ve kullanıcıların daha bilinçli kararlar vermesine olanak tanımak. Anlaşmanın bir parçası olarak, bu süre zarfında tüm kullanıcılar için Tron para yatırma işlemlerini devre dışı bırakacağız. Tek para yatırma işlemi, Tron ekibi tarafından haftalık olarak önceden duyurulan para yatırma işlemleri olacak. Başlangıçta, bu tür takasları kolaylaştırmak için 13.000.000 dolar değerinde varlık kullanılacak. Gelecekteki sermaye eklemelerine ilişkin bilgiler haftalık olarak paylaşılacak. Bu süre zarfında gösterdiğiniz sabır ve FTX’e verdiğiniz destek için içtenlikle teşekkür ederiz! Yakın gelecekte daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Tron ekibine de bu zor zamanlarda bize yardımcı olmak ve daha geniş kripto endüstrisine destek sağlamak için adım attıkları için çok minnettarız.

Yatırım FTX’i Kurtaracak Mı?

Justin Sun bu sabah itibariyle FTX için harekete geçtiğini belirtmişti. Ardından ise gelen bu hamle şirketi kurtarmak için ne kadar hevesli olduğunu gösterir nitelikte oldu, en azından şimdilik. Tüm bunların ardından ise Tron’un kurucusu Justin Sun’dan bir haber daha geldi. FTX’in akşam saatlerinde finansman arayışını duyurmasının ardından, bazı kaynaklara göre Justin Sun’ın borsa için 1 milyar dolarlık fon sağlayabileceği belirtildi.

Justin Sun tarafından gerçekleştirilen bu hamlelerin Binance tarafından bile alınmaktan vazgeçilmiş olan FTX hakkında nasıl bir etki yaratacağını sadece zamanın gösterebileceğini belirtmekte de fayda var. Tüm yatırımcılar bu süreci yakından takip edecekmiş gibi görünüyor.