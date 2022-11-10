Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Son Dakika: FTX Kripto Çekimi Konusunda Dev Bir Adım Attı! İşte Detaylar!

Son Dakika: FTX Kripto Çekimi Konusunda Dev Bir Adım Attı! İşte Detaylar!

Yapılan son açıklamaya göre FTX ve ünlü bir ağ arasında büyük bir anlaşma sağlandı. Buna bağlı olarak kripto para çekimleri yapılacak.
20:54
10 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugün sabah yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Justin Sun FTX için attığı adımla birlikte borsaya ve yatırımcılarına büyük bir iyilik yapmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklamaya göre FTX borsasında Justin Sun’ın başını çektiği bir çok kripto para için 1:1 oranında işlemler yapılabilir olacak.

FTX Açıklamasının Detayları

Geçtiğimiz dakikalarda FTX’in resmi sitesinde bir yazı yayınlandı. Bu yazıda FTX borsası üzerinde Justin Sun’ın desteklediği bir dizi kripto para için işlem yapılabileceği açıklandı. Açıklama ise şu şekilde oldu:

TRX, BTT, JST, SUN ve HT sahiplerinin FTX’e 1:1 oranında harici cüzdanlara varlıklarını takas etmelerine olanak tanıyan özel bir tesis kurmak için Tron ile bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu işlevsellik 10 Kasım 2022, 18:30 UTC’de (Türkiye saati ile 21:30) etkinleştirilecek.

Tron Token tesisinin tam kapasitesi haftalık olarak belirlenecek ve gelecekte gerçekleşecek güncellemeler 14:00 UTC’de gerçekleşecek. Yatırılacak miktar, para çekme talebi ve Tron tarafından sağlanacak fonlama kapasitesi gibi bir dizi faktöre bağlı olacak. Piyasaya sürülecek token miktarı ve buna karşılık gelen zaman için belirli bir program sunarak, amacımız piyasaya daha fazla netlik sağlamak ve kullanıcıların daha bilinçli kararlar vermesine olanak tanımak.

Anlaşmanın bir parçası olarak, bu süre zarfında tüm kullanıcılar için Tron para yatırma işlemlerini devre dışı bırakacağız. Tek para yatırma işlemi, Tron ekibi tarafından haftalık olarak önceden duyurulan para yatırma işlemleri olacak. Başlangıçta, bu tür takasları kolaylaştırmak için 13.000.000 dolar değerinde varlık kullanılacak. Gelecekteki sermaye eklemelerine ilişkin bilgiler haftalık olarak paylaşılacak.

Bu süre zarfında gösterdiğiniz sabır ve FTX’e verdiğiniz destek için içtenlikle teşekkür ederiz! Yakın gelecekte daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Tron ekibine de bu zor zamanlarda bize yardımcı olmak ve daha geniş kripto endüstrisine destek sağlamak için adım attıkları için çok minnettarız.

Yatırım FTX’i Kurtaracak Mı?

Justin Sun bu sabah itibariyle FTX için harekete geçtiğini belirtmişti. Ardından ise gelen bu hamle şirketi kurtarmak için ne kadar hevesli olduğunu gösterir nitelikte oldu, en azından şimdilik. Tüm bunların ardından ise Tron’un kurucusu Justin Sun’dan bir haber daha geldi. FTX’in akşam saatlerinde finansman arayışını duyurmasının ardından, bazı kaynaklara göre Justin Sun’ın borsa için 1 milyar dolarlık fon sağlayabileceği belirtildi.

Justin Sun tarafından gerçekleştirilen bu hamlelerin Binance tarafından bile alınmaktan vazgeçilmiş olan FTX hakkında nasıl bir etki yaratacağını sadece zamanın gösterebileceğini belirtmekte de fayda var. Tüm yatırımcılar bu süreci yakından takip edecekmiş gibi görünüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: Beyaz Saray’dan Kripto Para Çöküşüne Dair Açıklama!
Sıcak Gelişme: Beyaz Saray’dan Kripto Para Çöküşüne Dair Açıklama!
FTX Bir Darbe Daha Yedi! Bu Ülkeden Faaliyetleri Askıya Alma Talebi Geldi!
FTX Bir Darbe Daha Yedi! Bu Ülkeden Faaliyetleri Askıya Alma Talebi Geldi!
Son Dakika: FTX CEO’sundan Yeni Kurtarma Planı! İşe Yarayacak Mı?
Son Dakika: FTX CEO’sundan Yeni Kurtarma Planı! İşe Yarayacak Mı?
Son Dakika: FTX CEO’sundan Önemli Açıklamalar!
Son Dakika: FTX CEO’sundan Önemli Açıklamalar!
Dikkat! Tecrübeli Analist 3 Altcoin Paylaştı: Mevcut Ortamda En Güvenilir Projeler!
Dikkat! Tecrübeli Analist 3 Altcoin Paylaştı: Mevcut Ortamda En Güvenilir Projeler!
Solana (SOL) Öngörüsü Çıkan Ünlü Analist Bitcoin ve Bu Altcoin’de Son Beklentisini Paylaştı
Solana (SOL) Öngörüsü Çıkan Ünlü Analist Bitcoin ve Bu Altcoin’de Son Beklentisini Paylaştı
Dev Yatırım Bankasından Bitcoin Analizi: Korkutan “O” Seviye Geliyor!
Dev Yatırım Bankasından Bitcoin Analizi: Korkutan “O” Seviye Geliyor!
Dev Tahminci “O” Veriyi İşaret Ederek Uyardı! Bitcoin, Ethereum ve Solana için Dibi İşaretledi!
Dev Tahminci “O” Veriyi İşaret Ederek Uyardı! Bitcoin, Ethereum ve Solana için Dibi İşaretledi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022