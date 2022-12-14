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Son Dakika! Forbes Bu Altcoin’i Tercih Etti! Fiyat Yükseliyor! İşte Ayrıntılar!

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, iş dünyası dergisi kategorisindeki Forbes, önde gelen altcoin projesiyle ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı. 
14:15
14 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, iş dünyası dergisi kategorisindeki Forbes, önde gelen altcoin projesiyle ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı.

İçerik Rehberi

Forbes-SAND Ortaklığı!

Metaverse sektörü, gelecek umut vaat ederken kervana katılan büyük isimler bunun en somut kanıtı. Önde gelen dergilerden Forbes da  The Sandbox  (SAND) ile ortaklık anlaşması imzalayarak metaverse evrenine adım atan şirketler arasında yer aldı. Forbes yaptığı açıklamada, SAND ile yapılan ortaklık sayesinde derginin aboneleri ile daha iyi etkileşim kurmayı amaçlarken, okuyucuların birçok fırsattan yararlanabileceğini belirtti. The Sandbox , Noel’e özel ödüller kazanmak isteyenlerin  14 Aralık 18:00 TSİ ile 28 Aralık 18:00 TSİ arasında SAND evrenine dahil olmasını istedi.

Forbes üyeleri, derginin tarihine yönelik özgün temalı NFT‘ler kazanırken, Forbes’un özel koleksiyonlarını metaverse evreninde keşfetme şansına sahip olacak. Ortaklık duyurusun ardından SAND, %5 oranında değer kaydederek 0.576878 dolar seviyesine ulaştı.

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