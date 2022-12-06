Okuma Süresi: 3 Dakika

Fir Tree Capital Management, 10,7 milyar dolarlık Bitcoin (BTC) fonundaki olası kötü yönetim ve çıkar çatışmalarını araştırmak için Grayscale Investments’a bilgi edinme davası açıyor.

Bitcoin Balinasına Dava

Salı günü Delaware Chancery Court’ta yapılan bir şikayete göre, Grayscale Bitcoin Trust Pazartesi gününü, firmanın son birkaç yıl içinde çok sayıda hisse ihraç etmesi ve bunların hiçbirini kullanmaması nedeniyle, elinde tuttuğu Bitcoin’in değerine göre %43 oranında düşük fiyat ile kapattı. Ekosistem, Sam Bankman-Fried’in kripto para borsası FTX’in geçen ayki iflasının Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki düşüşün etkisiyle uğraşırken, trust’ın halka açık hisseleri bu yıl yaklaşık %75 düştü.

3 milyar doları yöneten Fir Tree’nin, Grayscale’i ücretleri düşürerek ve itfaları yeniden başlatarak düşük fiyatları kullanmak için bilgileri kullanmak istediği belirtildi. Şikayet dilekçesinde firmanın “Grayscale’in hissedar dostu olmayan eylemlerinden zarar gören” yaklaşık 850.000 bireysel yatırımcısı olduğu öne sürüldü.

Grayscale, Barry Silbert’in Digital Currency Group’una ait ve bu şirket aynı zamanda Kasım ayında para çekme işlemlerini durduran ve ana şirketinin sağlığıyla ilgili soruları körükleyen bir kripto borç veren ve komisyoncu olan Genesis Global Trading’i de işletiyor. Fir Tree, Grayscale’in 2014’ten kalma geri ödeme çubuğunun “kendi kendine dayatıldığını” iddia ediyor. Hedge fonu, menkul kıymetler yasalarına uyduğu sürece trust’ın yatırımcıların çıkışına izin vermesini engelleyen yasal bir neden olmadığını ileri sürdü. Grayscale, düzenleyici dosyalarda “devam eden bir itfa programı” sunamayacağını belirtti.

Hedge fonu, Grayscale’in hisseleri geri almayı reddettiğini çünkü bunu yapmanın kârı azaltacağını iddia ediyor. Davaya göre, firma 2018 ve 2021 yılları arasında “muazzam sayıda” yeni hisse sattı. Hisselerin düşük piyasa fiyatı yerine Bitcoin varlıklarının piyasa değeri üzerinden %2 oranında Osprey Bitcoin Trust gibi rakiplerinden daha yüksek ücret alıyor. Fir Tree, Grayscale’in geçen yıl 615,4 milyon dolar ücret topladığını öne sürdü.

Grayscale İddiaların Hedefi!

Grayscale Bitcoin Trust, 2020 ve 2021’de kripto para piyasalarının boğa koşusu sırasında popülaritesini artırdı ve yatırımcıların doğrudan kripto para birimi satın almak zorunda kalmadan Bitcoin’e erişmek istemesiyle hızla dünyanın en büyük dijital varlık fonu haline geldi. Görünüşte durmak bilmeyen bu talep trust’ın fiyatını, dayanağı olan Bitcoin’in değerinin üzerinde kalıcı bir prime yükseltti ve sektörün en popüler arbitraj işlemlerinden birini körükledi.

Dava bir “defter ve kayıt” davası ve Grayscale’in indirimi kapatmak için harekete geçmesini sağlamak üzere mahkemede kullanılabilecek belgeler talep etmektedir. Ayrıca Delaware yargıçlarının bu tür talepleri genellikle kabul ettiği öne sürüldü. Fir Tree ayrıca Digital Currency Group’un işlerinin birbirine bağımlı olduğu iddiasıyla ilgili dahili dosyaları da arıyor ve bunun “FTX ve Three Arrows Capital’in hızlı çöküşü de dahil olmak üzere kripto para ekosistemindeki son olaylar göz önüne alındığında özellikle rahatsız edici” olduğunu belirtti. Firma, fonun bağımsız gözetimden yoksun olmasından da endişe duyduğunu öne sürdü.

Fir Tree, Grayscale’in trust’ı borsada işlem gören bir fona dönüştürme çabalarını durdurmasını istediğini ve Grayscale’in hisseleri yasal olarak kullanabilmesinin tek yolunun bu olduğunu iddia ettiğini belirtti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, benzer fonlarda olduğu gibi bu yılın başlarında dönüşümü onaylamayı reddetti ve Grayscale bu ret üzerine düzenleyici kuruma dava açtı.

Fir Tree’nin avukatları dava dilekçesinde “Bu strateji muhtemelen yıllarca sürecek davalara, milyonlarca dolar yasal ücrete, sayısız saat kaybedilen yönetim zamanına ve düzenleyiciler nezdinde iyi niyete mal olacak” dedi. “Tüm bunlar olurken, Grayscale trust’ın azalan varlıklarından ücret toplamaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.